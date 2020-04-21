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Obustavljeno

BrillianceZaobljeni UltraWide LCD monitor

349X7FJEW/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Napredni dizajn, panoramski prikaz

Ovaj Philips UltraWide monitor od 34” zadiviće vas kristalno jasnom slikom rezolucije 3440 x 1440 i sjajnim bojama. Zadivljujući UltraWide ekran i mogućnost podešavanja visine pružaju panoramski prikaz.

Pogledajte sve prednosti

za vaše najveće kreacije

Napredni dizajn, panoramski prikaz

  • X Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 x 1440 (WQHD)

DisplayPort priključak za maksimalni vizuelni doživljaj

DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.

HDMI za brzu digitalnu vezu

Uživajte u oštroj, živopisnoj slici i zvuku uz jednostavnu vezu pomoću jednog kabla. Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava gladak prenos digitalnog videa (do 4K/UHD rezolucije na 60 Hz) i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).

Ugrađeni stereo zvučnici za multimediju

Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Prednosti

Funkcje wielkość

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum upotrebe 2019-03-21

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Datum upotrebe 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

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  1. Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm

  2. Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.

  3. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  4. Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom

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