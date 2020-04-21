Obustavljeno
Napredni dizajn, panoramski prikaz
Ovaj Philips UltraWide monitor od 34” zadiviće vas kristalno jasnom slikom rezolucije 3440 x 1440 i sjajnim bojama. Zadivljujući UltraWide ekran i mogućnost podešavanja visine pružaju panoramski prikaz.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
DisplayPort je digitalna veza između računara i monitora, bez konverzije. Uz veće mogućnosti u odnosu na DVI standard, u potpunosti podržava kablove dužine do 15 metara i brzinu prenosa podataka od 10,8 Gb/s. Zahvaljujući visokim performansama i malom kašnjenju, dobijate najbržu sliku i najveću brzinu osvežavanja – što DisplayPort čini najboljim izborom ne samo za opštu kancelarijsku ili kućnu upotrebu, već i za zahtevno igranje igara i gledanje filmova, uređivanje video zapisa itd. Takođe pruža široku kompatibilnost pomoću raznih adaptera.
Uživajte u oštroj, živopisnoj slici i zvuku uz jednostavnu vezu pomoću jednog kabla. Uređaj sa podrškom za HDMI ima sav potrebni hardver za prijem ulaznog High-Definition Multimedia Interface (HDMI) signala. HDMI kabl omogućava gladak prenos digitalnog videa (do 4K/UHD rezolucije na 60 Hz) i zvuka visokog kvaliteta pomoću jednog kabla, sa računara ili iz različitih AV izvora (uključujući set-top box uređaje, DVD plejere, A/V risivere i video kamere).
Par stereo zvučnika visokog kvaliteta ugrađen je u monitor. Mogu da budu vidljivi i okrenuti ka napred ili nevidljivi i okrenuti nadole, nagore, ka nazad itd, u zavisnosti od modela i dizajna.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Verifikovani kupac
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Prednosti
Funkcje wielkość
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum upotrebe 2019-03-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Datum upotrebe 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Poluprečnik luka zakrivljenja ekrana u mm
Maksimalna rezolucija za HDMI ulaz ili DP ulaz.
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Brzo punjenje je usklađeno sa USB BC 1.2 standardom
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