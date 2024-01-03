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Uklapa se svuda. Odlično izgleda.
Tražite najbolji televizor za manji stan ili sobu? Philips TV od 39 inča izgleda odlično, gde god da ga stavite. Slika je oštra, zvuk je jasan, a to je jednostavno pametan, Philips Android TV.
98 cm (39")
Dolby Atmos zvuk
Android televizor
Prepustite se svemu što gledate uz Philips HD LED TV. Procesor televizora optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštrog prikaza, bogatih boja i glatkog kretanja. Dobijate živopisan doživljaj gledanja svaki put.
Povećajte uzbuđenje bez obzira na to šta gledate. Ovaj Philips Android TV je kompatibilan sa Dolby Atmos soundbar zvučnicima, koji reprodukuju zvuk po dubini i visini. Iskusićete virtuelni trodimenzionalni surround zvuk koji se kreće iznad i oko vas.
Vaš Philips Android televizor vam pruža sadržaje koje želite, kada to želite. Možete prilagoditi početni ekran tako da prikazuje vaše omiljene aplikacije, tako da možete jednostavno pokrenuti strimovanje filmova i emisija koje volite. Ili, možete nastaviti tamo gde ste stali.
4.2
od 5
9
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
Ianis100
03/01/2024
România
Televizorul este foarte bun
Consider că pot să recomand oricui acest produs, deoarece își face treabă foarte bine.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum upotrebe 2023-07-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Android TV LED HD
Datum upotrebe 2023-07-03
Albert Miluski
03/07/2022
Polska
lekkość
tani i lekki ale trzeba na tą lekkość uważać bo łatwo może upaść i po tv :)
Prednosti
duży dobry obraz,łatwy w obsłudze
Mane
trudne ustawienie kanałów tv tz. nie wiem jak przestawić kanały i dopasoawać do mojego ustawienia
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum upotrebe 2022-06-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum upotrebe 2022-06-03
kwintusa
04/04/2022
Polska
Bardzo dobry produkt
Bardzo polecam telewizor. Konfiguracja była łatwa i zapewnia dobrą jakość dźwięku i obrazu
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum upotrebe 2022-03-04
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za LED 39PHS6707 Telewizor LED HD Android
Datum upotrebe 2022-03-04
Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga.
Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.
Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.
Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se u zavisnosti od modela televizora, operatera i zemlje, kao i od modela i operativnog sistema pametnog uređaja. Više informacija potražite na: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ponuda Smart TV aplikacija razlikuje se u zavisnosti od modela i zemlje. Više informacija potražite na: www.philips.com/smarttv.
Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.
Amazon Prime je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Potrebna je Disney+ pretplata. Podleže uslovima na https://www.disneyplus.com (c) 2020. Disney i njeni povezani entiteti. Disney+ je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Google Assistant je dostupan na Philips Android TV uređajima sa verzijom operativnog sistema Android O (8) ili novijom. Google Assistant je dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama.
Potrebna je Netflix pretplata. Podleže uslovima na https://www.netflix.com