40B1U5600/00
Više od vrhunske opremljenosti
Ovaj višenamenski Philips USB-C monitor omogućava uredno postavljanje bez suvišnih kablova. Pomoću jednog kabla možete da gledate video visoke rezolucije bez zastajkivanja, prenosite podatke i punite prenosivi računar. Držač za slušalice podiže organizaciju kablova na viši nivo.
Серија 5000
40 (39.53" / 100.4 cm dijag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Ovaj Philips ekran ima USB type-C priključak sa funkcijom napajanja. Zahvaljujući inteligentnom i fleksibilnom upravljanju napajanjem, možete direktno da punite kompatibilni uređaj. Tanak, obostrani USB-C priključak omogućava jednostavno povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video-zapise visoke rezolucije i prenosite podatke izuzetno velikom brzinom, dok istovremeno napajate i punite kompatibilni uređaj.
Uz integrisani MultiClient KVM preklopnik možete da kontrolišete dva zasebna računara pomoću jednog kompleta monitora, tastature i miša. Praktično dugme omogućava brzo prebacivanje između izvora. Korisno je za konfiguracije koje zahtevaju procesorsku snagu dva računara ili deljenje jednog velikog monitora za prikaz sadržaja sa dva različita računara.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, pa ekran možete da gledate iz gotovo svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani pružaju izuzetno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba već i za profesionalne aplikacije koje zahtevaju preciznost boja i ujednačenu osvetljenost u svakom trenutku.
3.5
od 5
2
Komentari
YareQP
03/01/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Prednosti
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Mane
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2022-12-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Datum upotrebe 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Mane
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Datum upotrebe 2023-12-14
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Datum upotrebe 2023-12-14
Verbalni žig / robna marka „IPS“ i povezani patenti za tehnologije pripadaju njihovim vlasnicima.
Vrednost vremena odziva jednaka je funkciji SmartResponse
NTSC oblast zasnovana na CIE 1976
sRGB oblast zasnovana na CIE1931
За пренос Видео сигнала преко USB-C, ваш лаптоп/уређај мора да подржава USB-C DP Alt режим
Aktivnosti kao što su deljenje ekrana i strimovanje video i audio sadržaja preko interneta mogu uticati na performanse vaše mreže. Vaš hardver, propusni opseg mreže i njene performanse odrediće ukupan kvalitet zvuka i slike.
Za USB-C napajanje i funkciju punjenja, vaš prenosivi računar/uređaj mora da podržava specifikacije standarda USB-C Power Delivery. Više informacija potražite u korisničkom priručniku prenosivog računara ili od proizvođača.
Ako vam Ethernet veza deluje sporo, otvorite OSD meni i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava brzinu LAN mreže do 1G.
USB-C napajanje ovog monitora iznosi do 100 W (uobičajeno 96 W), a maksimalna snaga napajanja zavisiće od vašeg uređaja.
Pri izračunavanju uštede troškova energije koju omogućava PowerSensor, isključeni su i USB i napajanje.
EPEAT ocena važi samo tamo gde je Philips registrovao proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ da biste proverili status registracije u svojoj zemlji.
Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike funkcija.