2 godine garancije
40B1U5600/00
Novi nivo opremljenosti
Ovaj višenamenski Philips USB-C monitor pruža urednu konfiguraciju. Jedan kabl omogućava glatke video zapise visoke rezolucije, prenos podataka i punjenje prenosnog računara. Držač za slušalice prenosi upravljanje kablovima na novi nivo.
Serija 5000
40 (dijagonala 39,53" / 100,4 cm)
3440 x 1440 (WQHD)
Ovaj Philips monitor koristi USB priključak tipa C koji služi i za napajanje. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da direktno napajate kompatibilni uređaj. Tanak i simetričan USB-C priključak omogućava lako povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video snimke velike rezolucije i da prenosite podatke velikom brzinom, istovremeno napajajući i puneći svoj kompatibilni uređaj.
Ugrađeni KVM svič za više klijenata omogućava vam da kontrolišete dva odvojena računara pomoću jedne konfiguracije sa monitorom, tastaturom i mišem. Praktično dugme vam omogućava da brzo prelazite između izvora. Praktično rešenje za konfiguracije koje zahtevaju procesorsku snagu dva računara ili deljenje prikaza sa dva računara na jednom velikom monitoru.
IPS ekrani koriste naprednu tehnologiju koja pruža izuzetno široke uglove gledanja od 178/178 stepeni, što omogućava gledanje ekrana iz skoro svakog ugla. Za razliku od standardnih TN panela, IPS ekrani daju neverovatno oštru sliku sa živopisnim bojama, što ih čini idealnim, ne samo za fotografije, filmove i pregledanje veba, već i za profesionalne načine primene koji zahtevaju stalni tačnost boja i postojanu osvetljenost.
3.5
od 5
2
Komentari
YareQP
03/01/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Prednosti
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Mane
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Date of Use 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Mane
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
Ova recenzija je napisana za Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Date of Use 2023-12-14
„IPS“ slovna oznaka / zaštićeni žig i povezani patenti za tehnologije vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
Vrednost vremena odziva jednaka SmartResponse
NTSC oblast zasnovana na CIE 1976
sRGB oblast zasnovana na CIE1931
За пренос Видео сигнала преко USB-C, ваш лаптоп/уређај мора да подржава USB-C DP Alt режим
Aktivnosti kao što su deljenje ekrana, onlajn strimovanje video i audio sadržaja preko interneta mogu uticati na performanse vaše mreže. Vaš hardver, propusni opseg mreže i njene performanse odrediće ukupni kvalitet zvuka i videa.
Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.
Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.
USB-C napajanje koje pruža ovaj monitor je do 100 W (tipično 96 W), a maksimalno napajanje zavisi od vašeg uređaja.
Prilikom izračunavanja uštede na troškovima za energiju za PowerSensor, isključuju se USB i napajanje.
EPEAT ocena važi samo tamo gde je Philips registrovao proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ da biste proverili status registracije u svojoj zemlji.
Monitor može izgledati drugačije u odnosu na slike funkcija.