Održite sadržaj aktivnim uz FailOver

Održavanje sadržaja aktivnim je ključno za zahtevne komercijalne primene. Iako je malo verovatno da ćete se suočiti sa katastrofom u vezi sa sadržajem, FailOver pruža zaštitu sadržaja revolucionarnom tehnologijom koja reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u slučaju kvara multimedijalnog plejera. FailOver se automatski aktivira kada primarni ulaz otkaže. Jednostavno izaberite vezu primarnog ulaza i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu.