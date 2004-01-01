Pojmovi za pretragu

    Energy Label Europe G

    Signage Solutions D-Line ekran

    43BDL4550D/00

    U potrazi za inovacijama

    Zadivite goste pametnijim, bržim ekranom za digitalno oglašavanje. Uz integrisani Wi-Fi i dizajn koji omogućava pokretanje Android aplikacija, predstavlja sledeću evoluciju u rešenjima za digitalno oglašavanje

    Signage Solutions D-Line ekran

    U potrazi za inovacijama

    Pokreće ga Android

    • 43"
    • Pokreće ga Android
    • 500 cd/m²
    Čuvajte i reprodukujte sadržaj pomoću interne memorije

    Čuvajte i reprodukujte sadržaj pomoću interne memorije

    Čuvajte i reprodukujte sadržaj pomoću interne memorije. Otpremajte medijske sadržaje na ekran i trenutno ih reprodukujte. U kombinaciji sa ugrađenim pregledačem, takođe služi kao keš memorija prilikom strimovanja onlajn sadržaja. Ako dođe do otkazivanja mreže, sadržaj se reprodukuje pomoću keširane verzije iz interne memorije, čime se garantuje reprodukcija medija, čak i ako dođe do prekida mrežne veze.

    Održite sadržaj aktivnim uz FailOver

    Održite sadržaj aktivnim uz FailOver

    Održavanje sadržaja aktivnim je ključno za zahtevne komercijalne primene. Iako je malo verovatno da ćete se suočiti sa katastrofom u vezi sa sadržajem, FailOver pruža zaštitu sadržaja revolucionarnom tehnologijom koja reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u slučaju kvara multimedijalnog plejera. FailOver se automatski aktivira kada primarni ulaz otkaže. Jednostavno izaberite vezu primarnog ulaza i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu.

    SmartPower za uštedu energije

    SmartPower za uštedu energije

    Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.

    CMND: Preuzmite kontrolu nad ekranima

    CMND: Preuzmite kontrolu nad ekranima

    Robusna platforma za upravljanje ekranima, CMND vraća moć u vaše ruke. Ažurirajte i upravljajte sadržajem uz CMND & Create ili kontrolišite postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.

    Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

    Kreirajte i ažurirajte sadržaj uz CMND & Create

    Dizajnirajte i kreirajte upečatljiv sadržaj uz CMND & Create, moćnu alatku za autorstvo. Uz interfejs „prevuci i pusti”, unapred učitane šablone i integrisane vidžete, moći ćete da zadivite klijente upečatljivim sadržajem. Dostupno u portretnom i pejzažnom režimu.

    Upravljajte postavkama više ekrana uz CMND & Control

    Upravljajte postavkama više ekrana uz CMND & Control

    Uz CMND & Control, lako upravljajte većim brojem ekrana sa centralne lokacije. Uz praćenje ekrana u realnom vremenu, ažuriranja postavki i softvera sa udaljene lokacije, kao i mogućnost prilagođavanja i konfigurisanja više ekrana odjednom, poput video zidova ili ekrana sa menijima, upravljanje skupom ekrana nikada nije bilo lakše.

    Android SoC procesor. Matične i veb aplikacije.

    Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.

    Osigurajte da se sadržaj reprodukuje uz automatske snimke ekrana

    Sadržaj je najvažniji, i uz funkciju automatskog snimanja ekrana, možete se uveriti da je sadržaj aktivan u svakom trenutku. Snimci ekrana se prave tokom dana, a zatim čuvaju na FTP serveru. Odatle se snimci mogu pregledati bez obzira na to kada i gde se nalazite.

    Ekran sa ADS širokim prikazom

    Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.

    Povežite i upravljajte sadržajem putem oblaka

    Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      108.0  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      42.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,2451 x 2451 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 @ 60Hz, 85Hz
      Osvetljenost
      500  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • 3D kombinovani filter
      • Rasplitanje sa kompenzacijom kretanja
      • 3D MA rasplitanje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      • Progresivno skeniranje
      Tehnologija panela
      IPS
      Operativni sistem
      Android 8.0

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • Display Port1.2 (x1)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video izlaz
      • DisplayPort 1.2 (x1)
      • HDMI 2.0 (x1)
      Spoljna kontrola
      • RJ45
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      Wi-Fi
      dve antene 2,4 GHz i 5 GHz
      Konektori za 4G/LTE antenu
      mPCIe

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (24/7)
      • Uspravno (24/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 10 x 15
      Funkcije za štednju ekrana
      Pomeranje piksela, mala osvetljenost
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      • DisplayPort
      • HDMI
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      RS232
      Wi-Fi protokol
      a b g n, 802.1x

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100 ~ 240 V AC, 50 ~ 60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      83  W
      Potrošnja (maks)
      123 W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 900, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      • 640 x 480, 60 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 2160p, 24, 30, 60 Hz
      • 480i 60 Hz
      • 480 p 60 Hz
      • 576i 50 Hz
      • 576 p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      973,0  mm
      Težina proizvoda
      10,71  kg
      Visina uređaja
      561,2  mm
      Dubina uređaja
      63,5  mm
      Širina kompleta (inča)
      38,31  inč
      Visina kompleta (inča)
      22.09  inč
      Nosač za zid
      200 (H) x 200 (V) mm, M6
      Dubina kompleta (inča)
      2.50  inč
      Širina okvira
      13,9 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      23,61  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20–80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5–95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • MPEG
      • H.263
      • H.264
      • H.265
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      2 x A53 + 2 x A73
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorija
      3 GB DDR
      Odlaganje
      32 GB eMMc

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Vodič za brzi početak
      • RS232 kabl
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Kabl IC senzora (1,8 m)
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      Uključena dodatna oprema
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • Poklopac AC prekidača
      • USB poklopac (x1)
      • Zavrtnji
      Postolje
      BM05922 (opciono)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Španski
      • Poljski
      • Turski
      • Ruski
      • Italijanski
      • pojednostavljeni kineski
      • tradicionalni kineski
      • Arapski
      • Japanski
      • Danski
      • Holandski
      • Finski
      • Norveški
      • Portugalski
      • Švedski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CCC
      • RoHS
      • BSMI
      • CB
      • VCCI
      • CU
      • EMF
      • EnergyStar 8.0
      • ETL
      • FCC, klasa A
      • PSB

    Šta je u kutiji?

    Ostale stavke u kutiji

    • Vodič za brzi početak
    • RS232 kabl
    • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
    • Kabl IC senzora (1,8 m)
    • Daljinski upravljač i AAA baterije
    Badge-D2C

