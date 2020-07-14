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Obustavljeno

5500 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

43PFS5503/12

4.5

| (26) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Unapređena jednostavnost dolazi na veliki ekran. Philips 5500 pruža Full HD rezoluciju, jasan zvuk i odličan doživljaj gledanja. Samo ga priključite i lako počnite da uživate u serijama, filmovima i igrama.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

Dva HDMI ulaza i Easylink za integrisane mogućnosti povezivanja

Izbegnite gomilanje kablova uz jedan HDMI kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora, izbegavajući gomilu kablova. HDMI koristi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, Blu-ray plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

Full HD LED TV – izvanredna LED slika sa neverovatnim kontrastom

Kvalitet slike je važan. Obični HD televizori pružaju kvalitet, ali vi očekujete više. Zamislite oštre detalje uparene sa visokom osvetljenošću, neverovatnim kontrastom i realističnim bojama, za vernu sliku.

Pixel Plus HD. Oštra slika, bez obzira na izvor.

Philips Pixel Plus HD procesor optimizuje kvalitet slike radi pružanja oštre slike sa prelepim kontrastom. Bez obzira na to da li gledate kablovski TV program ili sa diska, uživaćete u oštrijoj slici sa svetlijom belom i dubljom crnom.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

26

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

14/07/2020

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odličan proizvod!

Proizvod se ponaša u potpunosti prema specifikacijama i time zadovoljava potrebe prema izboru tog televizora. Naravno da su mogućnosti u okviru cijene, ali ako naprednije mogućnosti nekome ne trebaju, zašto trošiti više novca. Možda bi trebalo malo dotjerati software. Sve radi, ali neke stvari bi trebale ići jednostavnije i pristupačnije, kao n.pr. organiziranje rasporeda kanala. Ja sam to riješio, ali znam puno ljudi koji se nebi snašli, barem ne tako brzo. Također bi trebalo takove, praktične stvari, bolje opisati u uputama. Televizor ima odličnu, čistu sliku i jasan ton. To je izvrsno za starije osobe, jer je i veličina odgovarajuća. U većini slučajeva ne trebaju naočale. Jedan problem se pojavljuje sa USB portom. Za reprodukciju filmova sa HD-a većih kapaciteta treba više struje, tako da je 500mA premalo. Ja sam to riješio sa dodatnim napajanjem, ali za bilo koji TV, USB port od 1A, a možda i 1,5A tehnički nebi trebalo biti problem. Također staviti barem 2 porta, na danas za naj jeftiniji TV, nebi bio neki trošak niti kupcu, niti proizvođaču, ali kupca veseli. Evo, toliko od mene za sada. P.S. Mi, malo stariji, znamo za "Philips" iz davnih dana, kao kvalitetnog proizvođača elektronskih (i električnih) uređaja. Znamo da se svijet mijenja, ali nebi trebali odustati od svojeg standarda.

Prednosti

Za te novce, to je to!

Mane

Ništa posebno

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Datum upotrebe 2019-06-14

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Datum upotrebe 2019-06-14

23/07/2019

Hrvatska

Hrvatska

Odlicno

Vrhunski proizvod,jednostavan za uporabu,povoljna cijena..

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izuzetno tanki Full HD LED televizor

07/11/2020

Slovenija

Slovenija

Verifikovani kupac

Idelek ima vse kar smo pričakovali.

Lahek, odlična slika za ta cenovni razred, zvok ne razočara, predvajanje z zunanjih medijev deluje brezhibno.

Prednosti

kvaliteta slike, zvok,

Mane

daljinec ne omogoča ustvarjanje bližnjic za pogosto uporabljene funkcije (kot je izklop zaslona ob predvajanju glazbe)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum upotrebe 2020-05-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFS5503 Izjemno tanek LED-televizor Full HD

Datum upotrebe 2020-05-07

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Specifični DVB operateri nisu podržani. Ažurna lista nalazi se u odeljku sa najčešćim pitanjima na Philips veb lokaciji za podršku. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.