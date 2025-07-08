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Obustavljeno

5500 seriesIzuzetno tanki Full HD LED TV

43PFT5503/12

4.4

| (26) Komentari | 87% preporučuje ovaj proizvod

Izuzetno tanki Full HD LED TV

Unapređena jednostavnost dolazi na veliki ekran. Philips 5500 pruža Full HD rezoluciju, jasan zvuk i odličan doživljaj gledanja. Samo ga priključite i lako počnite da uživate u serijama, filmovima i igrama.

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TV brand claim gold

99,91% ljudi koji isprobaju Ambilight TV nikada ne žele da ga vrate. 1

sa Pixel Plus HD tehnologijom

Izuzetno tanki Full HD LED TV

  • 108 cm (43")

  • 200 Picture Performance Index

  • FHD

  • Pixel Plus HD

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

USB priključak za reprodukovanje multimedijalnih sadržaja

Delite zabavu. Povežite USB memorijski uređaj, digitalni fotoaparat, mp3 plejer ili drugi multimedijalni uređaj na USB port na televizoru da biste uživali u fotografijama, video zapisima i muzici, uz jednostavni za korišćenje pregledač sadržaja na ekranu.

Dva HDMI ulaza i Easylink za integrisane mogućnosti povezivanja

Izbegnite gomilanje kablova uz jedan HDMI kabl koji prenosi signale slike i zvuka sa vaših uređaja do televizora, izbegavajući gomilu kablova. HDMI koristi nekomprimovane signale, obezbeđujući najviši kvalitet od izvora do ekrana. Zajedno sa tehnologijom Easylink kompanije Philips, potreban vam je samo jedan daljinski upravljač koji će obavljati većinu operacija na televizoru, DVD plejeru, Blu-ray plejeru, set-top box uređaju ili sistemu kućnog bioskopa.

Tanka, doterana postolja prenose doživljaj prozračnosti

Naše novo tanko postolje napravljeno je tako da promeni prostor ispod televizora, gde se inače nalazi tradicionalno postolje; pruža upečatljiviji doživljaj gledanja. Televizor koji čvrsto stoji i nagoveštava budućnost.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

26

Komentari

87%

preporučuje ovaj proizvod

08/07/2025

România

România

Internet

Se poate conecta la internet acest televizor ?și dacă da ,va rog să-mi spuneți cum ?

Prednosti

Imagine ,claritate

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2023-07-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2023-07-07

27/10/2021

Polska

Polska

Świetny obraz w bardzo dobrej cenie

Nie posiada co prawda netflixa, YouTube i innych tego typu bajerow ale w moim przypadku akurat byłoby to zbedne. Bardzo wyraźny, nasycony kolorami obraz. Jednym słowem w takiej cenie bardzo solidny sprzet

Prednosti

Świetne barwy, funkcjonalność

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-04-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD

Datum upotrebe 2021-04-27

22/03/2021

România

România

Dupa mai bine de un an de utilizare

Dupa mai bine de un an de utilizare, ma declar foarte multumit. Raportul pret/calitate - excelent!

Prednosti

raport pret/calitate

Mane

-

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2020-03-22

Ova recenzija je napisana za 5500 series 43PFT5503 Televizor LED Full HD ultrasubţire

Datum upotrebe 2020-03-22

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Odricanje od odgovornosti

  1. Na osnovu rezultata Ambilight probnog programa sprovedenog u Švedskoj, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj, Austriji i Francuskoj između 24. februara 2023. i 28. februara 2025. godine. Tokom ovog perioda, 99,91% učesnika odlučilo je da zadrži svoj Ambilight TV, uprkos mogućnosti povraćaja uz punu refundaciju bez potrebe za navođenjem razloga. 

  1. Elektronski TV vodič i stvarna vidljivost (do 8 dana) zavise od zemlje i operatera.

  2. Godišnja potrošnja energije (kWč/godišnje) zasnovana je na potrošnji energije televizora koji radi 4 sata dnevno, 365 dana godišnje. Stvarna potrošnja energije zavisi od načina korišćenja televizora.

  3. Televizor podržava DVB prijem za emitovanje besplatnih kanala. Za neke operatere su potrebni modul uslovnog pristupa i pretplata. Obratite se operateru da biste dobili više informacija.

  4. (Philips) je kompatibilno samo sa određenim Philips plejerima.

  5. Ovaj televizor sadrži olovo samo na određenim delovima ili komponentama gde ne postoje tehnološke alternative u skladu sa postojećim klauzulama izuzimanja prema RoHS direktivi.