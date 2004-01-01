Ostale stavke u kutiji
- Vodič za brzi početak
- RS232 kabl
- Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
- Kabl IC senzora (1,8 m)
- Daljinski upravljač i AAA baterije
50BDL4550D/00
U potrazi za inovacijama
Zadivite goste pametnijim, bržim ekranom za digitalno oglašavanje. Uz integrisani Wi-Fi i dizajn koji omogućava pokretanje Android aplikacija, predstavlja sledeću evoluciju u rešenjima za digitalno oglašavanje
Čuvajte i reprodukujte sadržaj pomoću interne memorije. Otpremajte medijske sadržaje na ekran i trenutno ih reprodukujte. U kombinaciji sa ugrađenim pregledačem, takođe služi kao keš memorija prilikom strimovanja onlajn sadržaja. Ako dođe do otkazivanja mreže, sadržaj se reprodukuje pomoću keširane verzije iz interne memorije, čime se garantuje reprodukcija medija, čak i ako dođe do prekida mrežne veze.
Održavanje sadržaja aktivnim je ključno za zahtevne komercijalne primene. Iako je malo verovatno da ćete se suočiti sa katastrofom u vezi sa sadržajem, FailOver pruža zaštitu sadržaja revolucionarnom tehnologijom koja reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u slučaju kvara multimedijalnog plejera. FailOver se automatski aktivira kada primarni ulaz otkaže. Jednostavno izaberite vezu primarnog ulaza i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu.
Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.
Robusna platforma za upravljanje ekranima, CMND vraća moć u vaše ruke. Ažurirajte i upravljajte sadržajem uz CMND & Create ili kontrolišite postavke uz CMND & Control. Sve je moguće uz CMND.
Dizajnirajte i kreirajte upečatljiv sadržaj uz CMND & Create, moćnu alatku za autorstvo. Uz interfejs „prevuci i pusti”, unapred učitane šablone i integrisane vidžete, moći ćete da zadivite klijente upečatljivim sadržajem. Dostupno u portretnom i pejzažnom režimu.
Uz CMND & Control, lako upravljajte većim brojem ekrana sa centralne lokacije. Uz praćenje ekrana u realnom vremenu, ažuriranja postavki i softvera sa udaljene lokacije, kao i mogućnost prilagođavanja i konfigurisanja više ekrana odjednom, poput video zidova ili ekrana sa menijima, upravljanje skupom ekrana nikada nije bilo lakše.
Upravljajte svojim ekranom putem internet veze. Philips profesionalni ekrani koje pokreće Android optimizovani su za izvorne Android aplikacije, a možete instalirati i veb-aplikacije direktno na ekran. Novi Android 8 osigurava da softver ostane bezbedan i da duže ostane u skladu sa najnovijim specifikacijama.
Sadržaj je najvažniji, i uz funkciju automatskog snimanja ekrana, možete se uveriti da je sadržaj aktivan u svakom trenutku. Snimci ekrana se prave tokom dana, a zatim čuvaju na FTP serveru. Odatle se snimci mogu pregledati bez obzira na to kada i gde se nalazite.
Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.
Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.
