Podignite igranje na konzolama na novi nivo
Ovaj Momentum monitor može da se pohvali zvukom koji „potpisuju“ legendarni audio stručnjaci Bowers & Wilkins, za novi nivo igranja na konzolama. Prepustite se performansama ovog prelepog velikog ekrana. Uživajte u izvanrednom doživljaju igranja uz optimalni zvuk i vizuelne efekte.
Momentum
55" (139,7 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
Šest režima zvuka za optimizovanje igranja, gledanja ili slušanja. Sport i trke: Kreirajte realističan doživljaj kao da ste na licu mesta dok uživate u sportskim i trkačkim igrama. RPG i avanture: Prepustite se prostornom i atmosferskom zvuku. Pucnjava i akcija: Iskusite snažan i upečatljiv zvuk za maksimalno uzbuđenje i realističnost. Gledanje filmova: Poboljšavanje zvučnih podloga u filmovima, za obuhvatajući, bioskopski doživljaj slušanja. Muzika: Pravi zvuk kompanije Bowers & Wilkins, za reprodukciju kakvu je umetnik predvideo. Lično: Pristupite meniju ekvilajzera da biste zvuk prilagodili svojim potrebama.
Igrate intenzivne takmičarske igre. Zahtevate monitor sa izuzetno glatkom slikom bez kašnjenja. Ovaj Philips monitor osvežava sliku na ekranu do 120 puta u sekundi, što je efektivno brže nego kod standardnog monitora. Manja brzina u kadrovima može da učini da vam izgleda da neprijatelji skaču sa mesta na mesto na ekranu, što vam otežava da ih pogodite. Brzina od 120 Hz daje vam te kritične nedostajuće slike na ekranu, što prikaz kretanja neprijatelja čini izuzetno glatkim kako biste ih lako pogađali. Uz izuzetno malo kašnjenje na ulazu i bez treperenja ekrana, ovaj Philips monitor je vaš savršen partner za igranje.
Uz Philips MultiView monitor izuzetno visoke rezolucije, sada možete da iskusite raznovrsne opcije povezivanja. MultiView omogućava aktivno dvostruko povezivanje i prikazivanje, pa istovremeno možete da radite sa više uređaja, kao što su PC i laptop, za složeno istovremeno obavljanje više zadataka.
4.0
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
IzaK02
25/04/2022
Slovenija
Review Phillips Momentum
Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum upotrebe 2022-03-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom
Datum upotrebe 2022-03-25
Tomasz Burcon
19/10/2021
Polska
Rewelacyjny stosunek ceny do jakości
Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2021-09-19
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2021-09-19
Marcusos
21/11/2020
Polska
Verifikovani kupac
Monitor i telewizor
Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).
Prednosti
Duża powierzchnia pulpitu i monotora.
Mane
Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2019-10-21
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow
Datum upotrebe 2019-10-21
Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse
Za najbolje performanse izlaza, uvek proverite da li vaša grafička kartica podržava maksimalnu rezoluciju i brzinu osvežavanja Philips monitora.
BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976
NTSC oblast na osnovu CIE1976
sRGB oblast na osnovu CIE1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Sva prava zadržana. AMD, logotip AMD Arrow, AMD FreeSync™ i kombinacije tih logotipa su žigovi preduzeća Advanced Micro Devices, Inc. Nazivi ostalih proizvoda koji se koriste u ovom izdanju služe samo u svrhe identifikacije i mogu da budu žigovi preduzeća u čijem su vlasništvu.
Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.