65BDL3650QE/02
Angažujte publiku pomoću ovog ekološki prihvatljivog 4K Ultra HD digitalnog ekrana. Pruža beskompromisne 4K UHD performanse uz dvostruko manju potrošnju energije u odnosu na druge modele na tržištu, kao i najnoviji PPDS EcoDesign.
Dizajniran sa proizvodnim procesima, fizičkim funkcijama, materijalima, ambalažom i ugrađenim softverom koji su blaži prema životnoj sredini i pružaju bolju energetsku efikasnost, Philips Signage 3650 EcoDesign ekran je napravljen tako da u radu troši preko upola manje energije u odnosu na ekvivalentne modele, ali uz iste neprikosnovene performanse.
Pošto ih pokreće naša Android 10 SoC platforma, ovi izdržljivi ekrani optimizovani su za matične Android aplikacije, a možete i da instalirate veb aplikacije direktno na ekran. Fleksibilni i bezbedni, garantuju da će specifikacije ekrana ostati aktuelne duže.
Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem opcionog CRD22 Wi-Fi veze ili LAN kabla i uživajte u svojim plejlistama.
Registrovan od strane organizacije EPEAT i prepoznat putem oznake Gold Climate+ Ecolabel, Philips Signage 3650 EcoDesign ispunjava robustan skup kriterijuma koje postavlja vrhunska globalna ekološka oznaka za elektroniku.
Kritična za zahtevne komercijalne načine primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju otkazivanja ulaznog izvora ili aplikacije. Samo izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Bežično delite ekran pomoću postojeće Wi-Fi mreže da biste trenutno i bezbedno povezali uređaje ili koristite naš opcioni HDMI Interact modul za emitovanje direktno na ekranu, bez povezivanja na zaštićenu mrežu.
Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Signage 3650 EcoDesign ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.
