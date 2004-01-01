Spreman za daljinsko upravljanje pomoću platforme Philips Wave

Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Signage 3650 EcoDesign ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.