65BDL3650Q/02
Izdvojite se iz gomile
Informišite i očarajte sa digitalnim ekranom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Ovo jednostavno za instaliranje rešenje za prikazivanje koje pokreće Android ima podršku za Wave za daljinsko upravljanje, što vam daje punu kontrolu, bilo kada i bilo gde.
Ovaj proizvod više nije dostupan
Ako ispunjavate uslove za povraćaj PDV-a za medicinska sredstva, možete da ga zatražite za ovaj proizvod. Iznos PDV se odbija od cene prikazane iznad. Sve podatke ćete videti u korpi za kupovinu.
Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.
Kritična za zahtevne komercijalne načine primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju otkazivanja ulaznog izvora ili aplikacije. Samo izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.
Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.
Bežično delite ekran pomoću postojeće Wi-Fi mreže da biste trenutno i bezbedno povezali uređaje ili koristite naš opcioni HDMI Interact modul za emitovanje direktno na ekranu, bez povezivanja na zaštićenu mrežu.
Pošto ih pokreće naša Android 10 SoC platforma, ovi izdržljivi Philips profesionalni ekrani optimizovani su za matične Android aplikacije, a možete i da instalirate veb aplikacije direktno na ekran. Fleksibilni i bezbedni, garantuju da će specifikacije ekrana ostati aktuelne duže.
Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Q-Line ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.
Slika/Prikaz
Mogućnost priključivanja
Praktičnost
Zvuk
Napajanje
Podržana rezolucija
Dimenzije
Uslovi rada
Multimedijalne aplikacije
Interni plejer
Dodaci
Razno
Нашу веб страницу је најбоље прегледати у најновијој верзији Мицрософт Едге, Гоогле Цхроме или Фирефок.