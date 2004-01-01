Pojmovi za pretragu

    Signage Solutions Q-Line ekran

    65BDL3650Q/02

    Izdvojite se iz gomile

    Informišite i očarajte sa digitalnim ekranom Philips Q-Line 4K Ultra HD. Ovo jednostavno za instaliranje rešenje za prikazivanje koje pokreće Android ima podršku za Wave za daljinsko upravljanje, što vam daje punu kontrolu, bilo kada i bilo gde.

    Ovaj proizvod više nije dostupan

    Signage Solutions Q-Line ekran

    Izdvojite se iz gomile

    Svestrani i jednostavni za podešavanje 18/7 ekran

    • 65"
    • Direct LED pozadinsko osvetljenje
    • Ultra HD

    Povežite i upravljajte sadržajem putem oblaka

    Povežite se i upravljajte sadržajem putem oblaka zahvaljujući ugrađenom HTML5 pregledaču. Pomoću Chromium pregledača možete da dizajnirate sadržaj onlajn i da povežete jedan ekran ili celu mrežu. Prikazujte sadržaj u položenom i uspravnom režimu, uz Full HD rezoluciju. Samo povežite ekran na internet putem Wi-Fi veze ili RJ45 kabla i uživajte u svojim plejlistama.

    FailOver. Budite sigurni da ekran nikada neće biti prazan.

    Kritična za zahtevne komercijalne načine primene, FailOver je revolucionarna tehnologija koja automatski reprodukuje rezervni sadržaj na ekranu u malo verovatnom slučaju otkazivanja ulaznog izvora ili aplikacije. Samo izaberite primarnu ulaznu vezu i FailOver vezu i spremni ste za trenutnu zaštitu sadržaja.

    Lako zakazujte sadržaj sa USB uređaja ili iz interne memorije

    Lako zakazujte reprodukciju sadržaja sa USB uređaja ili iz interne memorije. Vaš Philips profesionalni ekran će se aktivirati iz stanja pripravnosti radi reprodukcije željenog sadržaja i vratiti se u stanje pripravnosti nakon završetka reprodukcije.

    Opcioni Interact za bežično deljenje ekrana

    Bežično delite ekran pomoću postojeće Wi-Fi mreže da biste trenutno i bezbedno povezali uređaje ili koristite naš opcioni HDMI Interact modul za emitovanje direktno na ekranu, bez povezivanja na zaštićenu mrežu.

    Android SoC procesor. Matične i veb aplikacije.

    Pošto ih pokreće naša Android 10 SoC platforma, ovi izdržljivi Philips profesionalni ekrani optimizovani su za matične Android aplikacije, a možete i da instalirate veb aplikacije direktno na ekran. Fleksibilni i bezbedni, garantuju da će specifikacije ekrana ostati aktuelne duže.

    Uhvatite Wave za revolucionarne rezultate

    Otključajte snagu, raznovrsnost i inteligenciju unutar Philips Q-Line ekrana daljinskim putem uz Wave. Ova revolucionarna platforma u informatičkom oblaku u potpunosti vam dalje kontrolu, sa pojednostavljenom montažom i podešavanjem, nadgledanjem i upravljanjem ekranima, nadogradnjom firmvera, upravljanjem plejlistama i podešavanjem rasporeda za isključivanje napajanja. Štedi vam vreme i energiju i smanjuje uticaj na životnu sredinu.

    Tehničke specifikacije

    • Slika/Prikaz

      Dijagonalna veličina ekrana (u cm)
      163.9  cm
      Dijagonalna veličina ekrana (u inčima)
      64.5  inč
      Odnos prikaza (širine i visine)
      16:9
      Rezolucija panela
      3840 x 2160
      Razmak piksela
      0,372 x 0,372 mm
      Optimalna rezolucija
      3840 x 2160 pri 60 Hz
      Osvetljenost
      400  cd/m²
      Boje displeja
      1,07 milijardi
      Odnos kontrasta (tipični)
      1200:1
      Dinamički odnos kontrasta
      500.000:1
      Vreme za odgovor (tipično)
      8  ms
      Ugao gledanja (horizontalno)
      178  stepen
      Ugao gledanja (vertikalno)
      178  stepen
      Poboljšane karakteristike slike
      • 3/2 – 2/2 pull down
      • Progresivno skeniranje
      • Poboljšanje dinamičkog kontrasta
      Tehnologija panela
      ADS
      Operativni sistem
      Android 10
      Zamagljeno
      25%

    • Mogućnost priključivanja

      Audio izlaz
      Priključak od 3,5 mm
      Video ulaz
      • USB 2.0 (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB 3.0 (x1)
      Audio ulaz
      Priključak od 3,5 mm
      Ostali priključci
      • mikro SD
      • OPS
      Spoljna kontrola
      • RS232C (ulazni/izlazni) priključak od 2,5 mm
      • Priključak za IC (ulazni/izlazni) od 3,5 mm
      • RJ45

    • Praktičnost

      Položaj televizora
      • Položeno (18/7)
      • Uspravno (18/7)
      Matrica sa pločicama
      Do 3 x 3
      Kontrola pomoću tastature
      • Skriveno
      • Može da se zaključa
      Signal za daljinsko upravljanje
      Može da se zaključa
      Prosleđivanje signala
      • RS232
      • IC ciklus
      Jednostavno postavljanje
      Pametno umetanje
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Upravljanje preko mreže
      • RS232
      • RJ45

    • Zvuk

      Ugrađeni zvučnici
      2 x 10 W RMS

    • Napajanje

      Električna mreža
      100–240 V~, 50/60 Hz
      Potrošnja (tipično)
      134  W
      Potrošnja energije u režimu pripravnosti
      <0,5 W
      Funkcije za uštedu energije
      Smart Power
      Oznaka za energetsku klasu
      G

    • Podržana rezolucija

      Računarski formati
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Video formati
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimenzije

      Širina uređaja
      1462,3  mm
      Težina proizvoda
      28,5  kg
      Visina uređaja
      837,3  mm
      Dubina uređaja
      68,9 mm (D@wall nosač) / 89,9 mm (D@handle)  mm
      Širina kompleta (inča)
      57,57  inč
      Visina kompleta (inča)
      32.96  inč
      Nosač za zid
      400 x 400 mm, M8
      Dubina kompleta (inča)
      2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  inč
      Širina okvira
      14,9 mm (ravnomeran okvir)
      Težina proizvoda (lb)
      62,83  lb

    • Uslovi rada

      Nadmorska visina
      0 ~ 3000 m
      Temperaturni raspon (radne)
      0 ~ 40  °C
      Srednje vreme do otkaza
      50.000  sati
      Temperaturni raspon (odlaganje)
      -20 ~ 60  °C
      Opseg vlažnosti (rad) [RV]
      20 ~ 80% RV (bez kondenzacije)
      Opseg vlažnosti (odlaganje) [RV]
      5 ~ 95% RV (bez kondenzacije)

    • Multimedijalne aplikacije

      USB reprodukcija videa
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • MPEG1/2
      • MPEG4
      • VP8
      • VP9
      USB reprodukcija slika
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      USB reprodukcija zvuka
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Interni plejer

      procesor
      Četvorojezgarni Cortex A55
      GPU
      G52 MC1
      Memorija
      • 16 GB
      • 3 GB DDR

    • Dodaci

      Uključena dodatna oprema
      • Kabl IC senzora (1,8 m) (x1)
      • RS232 kabl za redno povezivanje
      • Philips logotip (x1)
      • Kabl za napajanje naizmeničnom strujom
      • Poklopac AC prekidača
      • Štipaljka za kabl (x2)
      • HDMI kabl (1,8 m) (x1)
      • Vodič za brzi početak
      • Daljinski upravljač i AAA baterije
      • RS232 kabl
      • USB poklopac (x1)

    • Razno

      Jezici prikaza na ekranu
      • pojednostavljeni kineski
      • tradicionalni kineski
      • Engleski
      • Francuski
      • Nemački
      • Italijanski
      • Poljski
      • Ruski
      • Španski
      • Turski
      • Japanski
      • Arapski
      Garancija
      3 godine garancije
      Regulatorna odobrenja
      • CE
      • CB
      • FCC, klasa A
      • VCCI
      • RoHS
      • UL

    Pronađite podršku za ovaj proizvod

    Pronađite savete za proizvode, odgovore na najčešća pitanja, korisničke priručnike i informacije o bezbednosti i usaglašenosti.

