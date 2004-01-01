75BDL4511D/00
Saopštite više
Učinite da se ističe uz brz Philips D-Line Professional 4K UHD ekran. Philips vrhunski kvalitet slike osigurava verne boje i intenzivan kontrast. Možete bez napora prikazati sadržaj iz više izvora na jednom ekranu.
Upravljajte mrežom ekrana putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control vam omogućava da obavljate ključne funkcije poput kontrole ulaza i praćenja statusa ekrana. Bez obzira na to da li ste zaduženi za 1 ekran ili 100.
Od čekaonica do sala za sastanke, ne dozvolite da ekran bude prazan. FailOver omogućava Philips profesionalnom ekranu da se automatski prebacuje između primarnog i sekundarnog ulaza, što garantuje da će sadržaj nastaviti da se reprodukuje čak i ako primarni izvor postane nedostupan. Samo podesite listu alternativnih izvora da biste bili sigurni da neće biti prekida u radu.
Sistem može kontrolisati i unapred podesiti intenzitet pozadinskog osvetljenja kako bi se smanjila potrošnja energije za do 50%, što značajno štedi na troškovima energije.
Pretvorite USB u zaista isplativi digitalni uređaj za prikazivanje. Samo sačuvajte sadržaj (video, audio, slike) na USB i povežite ga na ekran. Kreirajte plejlistu i zakažite prikazivanje sadržaja pomoću menija na ekranu da biste uživali u sopstvenim plejlistama bilo gde i bilo kada.
Vidljivost iz svih uglova zahvaljujući tehnologiji širokog prikaza ADS. Advanced Super Dimension Switch pruža bržu obradu slike koja se prikazuje, za glatkije prelaze u sadržaju, neverovatnu preciznost prikaza slike i superiornu reprodukciju boja, uz uglove gledanja od 180 stepeni.
Open Pluggable Specification je industrijski standardni slot u koji možete dodati multimedijalni plejer kompatibilan sa OPS-om. Ovo vam daje mogućnost da nadogradite ili promenite hardver kad god je potrebno. Pretvaranje ekrana u sveobuhvatno rešenje za digitalno oglašavanje postalo je oličenje jednostavnosti.
