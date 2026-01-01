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Najbolji ekran velike gustine na tržištu prikazuje 88% više piksela po kvadratnom inču čak i od vrhunskog LCD monitora od 43 cm (17") – prikazuje vaše dragocene fotografije sa istim „živopisnim prikazom“ bogatih detalja i živim bojama kao na otiscima visokog kvaliteta.
Ekran u punoj boji najbolje prikazuje fotografije uz žive, realistične boje, uz isti pun opseg boja kao na profesionalno odštampanim fotografijama.
U pitanju je efekat projekcije slajdova u obliku kolaža koji omogućava automatsko i nasumično kombinovanje različitih fotografija kako bi se izbegle neprivlačne ivice koje mogu nastati zbog fotografija koje su manje od veličine ekrana.
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