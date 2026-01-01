Obustavljeno
7FF2FPAS/00
Fleksibilni režimi prikaza pružaju vam slobodu da prikazujete pojedinačne fotografije, u režimu sličica za brzo i jednostavno pretraživanje ili da kreirate projekciju slajdova sa najdragocenijim fotografijama.
Menadžer za memorijske kartice je komplet od dva ugrađena čitača memorijskih kartica i odgovarajućeg softvera za prikazivanje, uređivanje, čuvanje i organizovanje fotografija sa memorijske kartice direktno u jednom koraku, bez muke – sve to bez računara.
Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete
Komentari