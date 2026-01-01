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Obustavljeno

7FF2FPAS PhotoFrame

7FF2FPAS/00

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Reprodukujte projekcije slajdova, pojedinačne fotografije, sličice ili prikažite sat

Fleksibilni režimi prikaza pružaju vam slobodu da prikazujete pojedinačne fotografije, u režimu sličica za brzo i jednostavno pretraživanje ili da kreirate projekciju slajdova sa najdragocenijim fotografijama.

Prikazivanje i upravljanje fotografijama na memorijskim karticama ili u unutrašnjoj memoriji

Prikazivanje i upravljanje fotografijama na memorijskim karticama ili u unutrašnjoj memoriji

Menadžer za memorijske kartice je komplet od dva ugrađena čitača memorijskih kartica i odgovarajućeg softvera za prikazivanje, uređivanje, čuvanje i organizovanje fotografija sa memorijske kartice direktno u jednom koraku, bez muke – sve to bez računara.

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