Obustavljeno
4.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
DanielV
18/02/2017
România
Performanta excelenta
Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A1PRO Professional DJ headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A1PRO Professional DJ headphones