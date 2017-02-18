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Obustavljeno

A1PRO Professional DJ headphones

A1PRO/00

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

18/02/2017

România

România

Performanta excelenta

Castile au sunet de o calitate excelenta. Cablul este suficient de lung, fiabil si bine dimensionat. Din pacate pernutele de pe urechi se uzeaza repede si nu se gasesc pentru a le inlocui... La una dintre casti a cedat plasticul. E drept ca eu am agatat cablul, dar parca prea usor a cedat.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A1PRO Professional DJ headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A1PRO Professional DJ headphones

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