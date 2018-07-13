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Obustavljeno

A5PRO Professional DJ headphones

A5PRO/00

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

13/07/2018

România

România

perfecte!

sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones

23/03/2015

Latvija

Latvija

Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!

Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones

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