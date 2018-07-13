Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
crw31
13/07/2018
România
perfecte!
sunet perfect echilibrat. ergonomice destul de usoare, dupa ce te obisnuiesti cu ele. noise canceling adevarat
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones
raivravi
23/03/2015
Latvija
Izcila kvalitāte un lietošanas ērtums - viegli pierasts, grūti atrast!
Izcila skaņa, vieglā lietošana, kompaktas līdzņemšanai! Ja iesi lietojis šīs austiņas, citas vairs negribas lietot!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za A5PRO Professional DJ headphones