ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Obustavljeno

AE1530 Portable Radio

AE1530/00

4
| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod
Pogledajte sve prednosti

Priključak za stereo slušalice za bolji lični muzički doživljaj

Povežite sopstvene slušalice sa ovim Philips uređajem da biste dobili ličniji muzički doživljaj kad god to poželite. Uživajte u odličnom zvuku omiljene muzike bez uznemiravanja drugih tako što ćete povezati slušalice sa ovim uređajem.

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.0

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Kis rádió

Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.

Prednosti

fülhalgató csatlakozó

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Hordozható rádió

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Hordozható rádió

19/09/2019

Polska

Polska

Godne polecenia

Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Przenośne radio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Przenośne radio

30/12/2017

Česká republika

Česká republika

splnilo očekávání pro daný účel

pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Přenosné rádio

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AE1530 Přenosné rádio

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana