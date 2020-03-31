2 godine garancije
Obustavljeno
Povežite sopstvene slušalice sa ovim Philips uređajem da biste dobili ličniji muzički doživljaj kad god to poželite. Uživajte u odličnom zvuku omiljene muzike bez uznemiravanja drugih tako što ćete povezati slušalice sa ovim uređajem.
4.0
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Kis rádió
Egyszerű a kezelése, FM adókat szépen befogja. A kis mérethez képest jó hangja van, viszont a legnagyobb előnye hogy fülhallgató is csatlakoztatható hozzá.
Prednosti
fülhalgató csatlakozó
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Hordozható rádió
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Hordozható rádió
Svenorg
19/09/2019
Polska
Godne polecenia
Najważniejsze dla mnie to że zdala od miasta w środku lasu nigdy nie było problemu ze stacjami. Baterie 2xAAA wystarczają na bardzo długo tzn jakby zliczyć to napewno na ponad 30 godzin ciągłego grania. Dyskoteki przy nim się nie zorganizuje ale to malutkie radyjko które zmieści się w każdej kieszonkę. Warto było kupić no ale cena taka sobie. Jeśli chodzi o konkurencyjne radia które rozważałem to z opinii które czytałem nie miało tych cech co ten Philips
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Przenośne radio
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Przenośne radio
Mill
30/12/2017
Česká republika
splnilo očekávání pro daný účel
pořizoval jsem rádio pro staršího seniora a splnilo očekávání
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Přenosné rádio
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AE1530 Přenosné rádio