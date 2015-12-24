Obustavljeno
AEA2700/12
Istovremeno povežite do 3 pametna telefona
Philips Bluetooth® adapter sa funkcijom MULTIPAIR pretvara Hi-Fi/PC sistem zvučnika u bežični zvučni sistem. Samo povežite adapter da biste bežično prenosili muziku sa do tri pametna teefona, tableta i Bluetooth uređaja.
Bluetooth® muzički prijemnik
sa tehnologijom MULTIPAIR
Bluetooth® aptX, AAC i NFC
Digitalni izlaz
Uparite do 3 pametna uređaja da biste mogli da prenosite muziku sa kog god uređaja želite, bez peripetija oko rasparivanja i ponovnog uparivanja. Da biste reprodukovali pesmu na drugom uređaju, jednostavno je izaberite i pokrenite reprodukciju. Pesma na originalnom uređaju će se zaustaviti, a nova pesma će početi da se reprodukuje, što je savršeno za deljenje muzike sa prijateljima, na zabavama ili jednostavno za reprodukovanje različitih pesama sačuvanih na različitim uređajima. A kada i vaši prijatelji i porodica upare svoje uređaje u isto vreme, moći ćete da se prebacujete između svojih numera za tren oka.
Svaki ljubitelj muzike na svojim mobilnim uređajima ima omiljene aplikacije za muzičke usluge ili radio stanice na mreži. Sada možete da ih reprodukujete direktno na Hi-Fi sistemu.
Uz naprednu tehnologiju, zvuk koji se prenosi koristeći Bluetooth® podiže se na viši nivo. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek koji je napravljen za osnovni prenos zvuka, ostavljajući slušaoce ponekad razočaranima ili nezadovoljnima. Međutim, Hi-Fi adapter je opremljen bežičnom tehnologijom Bluetooth® visoke vernosti (aptX® i AAC) – pružajući vam bogat, snažan i kristalno jasan zvuk. Kompatibilan sa najnovijim pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima koji koriste Android™ i Apple iOS, Philips sada omogućava audio kvalitet koji i očekujete. Bežična muzika nikada nije zvučala ovako dobro.
4.4
od 5
12
Komentari
ceco7
24/12/2015
България
Качествен продукт
Отличен продукт, който се наложи да го купувам от Германия поради изчерпването му в тук в България. Дори и Вие от Philips НЕ МОЖАХТЕ ДА СЪДЕЙСТВАТЕ за доставка.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® адаптер
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® адаптер
Gabriel S
11/06/2020
România
Verifikovani kupac
Simplu si eficient
Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.
Prednosti
Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum upotrebe 2019-05-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®
Datum upotrebe 2019-05-11
MikeAAC
27/03/2018
Magyarország
Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.
Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® adapter
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® adapter