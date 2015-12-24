ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda
  • Fotografija detalja proizvoda

Obustavljeno

Bluetooth® adapter

AEA2700/12

4.4

| (12) Komentari

Istovremeno povežite do 3 pametna telefona

Philips Bluetooth® adapter sa funkcijom MULTIPAIR pretvara Hi-Fi/PC sistem zvučnika u bežični zvučni sistem. Samo povežite adapter da biste bežično prenosili muziku sa do tri pametna teefona, tableta i Bluetooth uređaja.

Pogledajte sve prednosti

Istovremeno povežite do 3 pametna telefona

  • Bluetooth® muzički prijemnik

  • sa tehnologijom MULTIPAIR

  • Bluetooth® aptX, AAC i NFC

  • Digitalni izlaz

Menjajte muziku trenutno između 3 uređaja uz MULTIPAIR

Menjajte muziku trenutno između 3 uređaja uz MULTIPAIR

Uparite do 3 pametna uređaja da biste mogli da prenosite muziku sa kog god uređaja želite, bez peripetija oko rasparivanja i ponovnog uparivanja. Da biste reprodukovali pesmu na drugom uređaju, jednostavno je izaberite i pokrenite reprodukciju. Pesma na originalnom uređaju će se zaustaviti, a nova pesma će početi da se reprodukuje, što je savršeno za deljenje muzike sa prijateljima, na zabavama ili jednostavno za reprodukovanje različitih pesama sačuvanih na različitim uređajima. A kada i vaši prijatelji i porodica upare svoje uređaje u isto vreme, moći ćete da se prebacujete između svojih numera za tren oka.

Prenos sadržaja iz muzičkih aplikacija sa pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi sistem

Prenos sadržaja iz muzičkih aplikacija sa pametnog telefona ili tableta na Hi-Fi sistem

Svaki ljubitelj muzike na svojim mobilnim uređajima ima omiljene aplikacije za muzičke usluge ili radio stanice na mreži. Sada možete da ih reprodukujete direktno na Hi-Fi sistemu.

Prenos muzike uz High fidelity Bluetooth® (aptX® i AAC)

Prenos muzike uz High fidelity Bluetooth® (aptX® i AAC)

Uz naprednu tehnologiju, zvuk koji se prenosi koristeći Bluetooth® podiže se na viši nivo. Standardni Bluetooth® audio koristi SBC kodek koji je napravljen za osnovni prenos zvuka, ostavljajući slušaoce ponekad razočaranima ili nezadovoljnima. Međutim, Hi-Fi adapter je opremljen bežičnom tehnologijom Bluetooth® visoke vernosti (aptX® i AAC) – pružajući vam bogat, snažan i kristalno jasan zvuk. Kompatibilan sa najnovijim pametnim telefonima, tabletima i drugim uređajima koji koriste Android™ i Apple iOS, Philips sada omogućava audio kvalitet koji i očekujete. Bežična muzika nikada nije zvučala ovako dobro.

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

12

Komentari

4
1

24/12/2015

България

България

Качествен продукт

Отличен продукт, който се наложи да го купувам от Германия поради изчерпването му в тук в България. Дори и Вие от Philips НЕ МОЖАХТЕ ДА СЪДЕЙСТВАТЕ за доставка.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® адаптер

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® адаптер

11/06/2020

România

România

Verifikovani kupac

Simplu si eficient

Un produs mic, discret si foarte ok calitativ. Sunet ok.

Prednosti

Mic, discret, usor de conectat atat cu android cat si cu ios. Face trecerea instantaneu de la unul la altul

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum upotrebe 2019-05-11

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Adaptor Bluetooth®

Datum upotrebe 2019-05-11

27/03/2018

Magyarország

Magyarország

Nem okozott csalódást. Azt kaptam amiért fizettem.

Nem ragadnék le a kapcsolódik/nem kapcsolódik témakörnél (egyébként hibátlanul működik). Számomra az AAC native streaming volt a fontos és az optikai valamint az analóg portok együttes megléte. Ezen felül a multipontos csatlakozás a család többi tagja részére. Egyedül a Philips kínálatában találtam ilyen terméket.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® adapter

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AEA2700 Bluetooth® adapter

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana