Integrisana daska sa više uglova naginjanja za fleksibilnu praktičnost

Integrisana daska sa više uglova naginjanja može da se sužava i okreće se u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za horizontalno peglanje najnezgodnijih tkanina ili vertikalno peglanje najosetljivijih odevnih predmeta. I za sve između.