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  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja

Philips All-in-One serije 8500Celovito rešenje za peglanje

AIS8540/60

Nova definicija peglanja
Philips sve-u-jednom aparat serije 8500 predstavlja revolucionarno rešenje za najbolji izgled. Kombinacija primene pare i peglanja praktična je kombinacija lakog rukovanja i snažnih performansi. Svestrano rešenje koje uklanja nabore.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Veća svestranost, performanse i praktičnost**

Nova definicija peglanja

  • Daska sa više uglova naginjanja

  • Tehnologija dvostrukog zagrevanja

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomska glava iron+

Integrisana daska sa više uglova naginjanja za fleksibilnu praktičnost

Integrisana daska sa više uglova naginjanja za fleksibilnu praktičnost

Integrisana daska sa više uglova naginjanja može da se sužava i okreće se u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za horizontalno peglanje najnezgodnijih tkanina ili vertikalno peglanje najosetljivijih odevnih predmeta. I za sve između.

Dvostruko zagrevanje, bolje performanse u odnosu na peglu na paru**

Dvostruko zagrevanje, bolje performanse u odnosu na peglu na paru**

Tehnologija dvostrukog zagrevanja omogućava snažno prodiranje pare radi eliminisanja nabora uz bolje performanse od pegle na paru**, čime se garantuje lako postizanje najboljeg izgleda odevnih predmeta.

Ergonomska glava iron+ izuzetno olakšava peglanje

Ergonomska glava iron+ izuzetno olakšava peglanje

Sa upola manjom težinom od standardne pegle na paru***, ergonomska glava iron+ garantuje udobno uklanjanje nabora sa odeće.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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  1. Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare

  2. u poređenju sa našim Philips peglama na paru

  3. u odnosu na pegle na paru, prema korisnicima, testiranje plasiranja proizvoda, oktobar 2022.