2 godine garancije
AIS8540/60
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Daska sa više uglova naginjanja
Tehnologija dvostrukog zagrevanja
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomska glava iron+
Integrisana daska sa više uglova naginjanja može da se sužava i okreće se u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za horizontalno peglanje najnezgodnijih tkanina ili vertikalno peglanje najosetljivijih odevnih predmeta. I za sve između.
Tehnologija dvostrukog zagrevanja omogućava snažno prodiranje pare radi eliminisanja nabora uz bolje performanse od pegle na paru**, čime se garantuje lako postizanje najboljeg izgleda odevnih predmeta.
Sa upola manjom težinom od standardne pegle na paru***, ergonomska glava iron+ garantuje udobno uklanjanje nabora sa odeće.
Komentari
Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare
u poređenju sa našim Philips peglama na paru
u odnosu na pegle na paru, prema korisnicima, testiranje plasiranja proizvoda, oktobar 2022.