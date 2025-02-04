2 godine garancije
Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu
Daska sa više uglova naginjanja
Tehnologija dvostrukog zagrevanja
Tehnologija OptimalTEMP
Ergonomska glava iron+
Integrisana daska sa više uglova naginjanja može da se sužava i okreće se u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za horizontalno peglanje najnezgodnijih tkanina ili vertikalno peglanje najosetljivijih odevnih predmeta. I za sve između.
Tehnologija dvostrukog zagrevanja omogućava snažno prodiranje pare radi eliminisanja nabora uz bolje performanse od pegle na paru**, čime se garantuje lako postizanje najboljeg izgleda odevnih predmeta.
Sa upola manjom težinom od standardne pegle na paru***, ergonomska glava iron+ garantuje udobno uklanjanje nabora sa odeće.
4.5
od 5
66
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
04/02/2025
Srbija
Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500
Мария Ж
03/11/2023
България
Страхотен уред
Мощна пара, вградена дъска и много подвижно тяло - незаменим помощник в ежедневното гладене. Искрено го препоръчвам.
Prednosti
Лек и бърз
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series
Aleksmix
05/06/2026
Україна
Verifikovani kupac
Реально працює
100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500
Date of Use 2026-05-10
Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare
u poređenju sa našim Philips peglama na paru
u odnosu na pegle na paru, prema korisnicima, testiranje plasiranja proizvoda, oktobar 2022.