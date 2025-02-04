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  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja
  • Nova definicija peglanja

Rešenja za peglanje sve-u-jednomSve-u-jednom serija 8500

AIS8540/80

4.5
| (66) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
Nova definicija peglanja
Philips aparat sve-u-jednom serije 8500 predstavlja revolucionarno rešenje za najbolji izgled. Kombinacija primene pare i peglanja praktična je mešavina lakog rukovanja i snažnih performansi. Svestrano rešenje koje sprečava pojavu nabora.
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Philips - brend broj 1 za peglanje u svetu

Veća svestranost, performanse i praktičnost**

Nova definicija peglanja

  • Daska sa više uglova naginjanja

  • Tehnologija dvostrukog zagrevanja

  • Tehnologija OptimalTEMP

  • Ergonomska glava iron+

Integrisana daska sa više uglova naginjanja za fleksibilnu praktičnost

Integrisana daska sa više uglova naginjanja za fleksibilnu praktičnost

Integrisana daska sa više uglova naginjanja može da se sužava i okreće se u bilo koji položaj za fleksibilno i praktično iskustvo. Za horizontalno peglanje najnezgodnijih tkanina ili vertikalno peglanje najosetljivijih odevnih predmeta. I za sve između.

Dvostruko zagrevanje, bolje performanse u odnosu na peglu na paru**

Dvostruko zagrevanje, bolje performanse u odnosu na peglu na paru**

Tehnologija dvostrukog zagrevanja omogućava snažno prodiranje pare radi eliminisanja nabora uz bolje performanse od pegle na paru**, čime se garantuje lako postizanje najboljeg izgleda odevnih predmeta.

Ergonomska glava iron+ izuzetno olakšava peglanje

Ergonomska glava iron+ izuzetno olakšava peglanje

Sa upola manjom težinom od standardne pegle na paru***, ergonomska glava iron+ garantuje udobno uklanjanje nabora sa odeće.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.5

od 5

66

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

3

04/02/2025

Srbija

Srbija

Perfect!!! Hardly recomandate product. I so pleset

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Rešenja za peglanje sve-u-jednom AIS8540/80 Sve-u-jednom serija 8500

03/11/2023

България

България

Страхотен уред

Мощна пара, вградена дъска и много подвижно тяло - незаменим помощник в ежедневното гладене. Искрено го препоръчвам.

Prednosti

Лек и бърз

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Решения за гладене "всичко в едно" AIS8540/80 All-in-One 8500 Series

05/06/2026

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Реально працює

100% прасувальна система відпровідає моїм вимогам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Універсальні рішення для прасування AIS8540/80 Універсальна система All-in-One серії 8500

Date of Use 2026-05-10

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  1. Ispitano na E. Coli, S. Aureus, C. Albicans i grinje od strane nezavisnog instituta nakon 10 sekundi primene pare

  2. u poređenju sa našim Philips peglama na paru

  3. u odnosu na pegle na paru, prema korisnicima, testiranje plasiranja proizvoda, oktobar 2022.