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Obustavljeno

AJ1000 Clock Radio

AJ1000/12

3.6

| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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3.6

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Prednosti

Mały rozmiar

Mane

Czasami słabo łapie sygnał

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik

Datum upotrebe 2018-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik

Datum upotrebe 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudík

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik

Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik

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