Obustavljeno
3.6
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
Migotka
03/03/2020
Polska
Verifikovani kupac
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Prednosti
Mały rozmiar
Mane
Czasami słabo łapie sygnał
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik
Datum upotrebe 2018-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik
Datum upotrebe 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudík
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik
Ova recenzija je napisana za AJ1000 Radiobudzik