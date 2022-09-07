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Obustavljeno

Radio sa budilnikom

AJ2000/12

4.3

| (8) Komentari

Budite se

Budite se uz omiljenu radio stanicu ili melodiju alarma. Ovaj elegantni radio sa satom Philips AJ2000 ima ekran sa refleksivnom završnom obradom i omogućava vam da podesite dva alarma koji vas i vašeg partnera bude u različito vreme. Nežno se budite svaki dan sa osmehom.

Pogledajte sve prednosti

uz omiljene numere sa radija

Budite se

  • Displej sa refleksivnom završ. obradom

  • FM, digitalno pretraživanje

  • Dvostruki alarm

Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja

Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.

Pomoćna baterija omogućava memorisanje vremena u slučaju nestanka struje

FM tjuner za uživanje u radiju

Ugrađeni FM tjuner omogućava da uživate u omiljenim pesmama ili vestima sa radio stanice svakog dana. Jednostavno izaberite stanicu koju želi da slušate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

8

Komentari

4
2

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Радиочасовник

Datum upotrebe 2020-09-07

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Радиочасовник

Datum upotrebe 2020-09-07

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Prednosti

jednoduché ovládání

Mane

zatím nevím

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radiobudík

Datum upotrebe 2021-11-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radiobudík

Datum upotrebe 2021-11-25

24/08/2019

România

România

Verifikovani kupac

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Prednosti

Imi place ca are alimentator separat.

Mane

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2018-07-24

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2018-07-24

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