Obustavljeno
AJ2000/12
Budite se
Budite se uz omiljenu radio stanicu ili melodiju alarma. Ovaj elegantni radio sa satom Philips AJ2000 ima ekran sa refleksivnom završnom obradom i omogućava vam da podesite dva alarma koji vas i vašeg partnera bude u različito vreme. Nežno se budite svaki dan sa osmehom.
Displej sa refleksivnom završ. obradom
FM, digitalno pretraživanje
Dvostruki alarm
Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.
Ugrađeni FM tjuner omogućava da uživate u omiljenim pesmama ili vestima sa radio stanice svakog dana. Jednostavno izaberite stanicu koju želi da slušate.
4.3
od 5
8
Komentari
Борил_666
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Радиочасовник
Datum upotrebe 2020-09-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Радиочасовник
Datum upotrebe 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Prednosti
jednoduché ovládání
Mane
zatím nevím
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radiobudík
Datum upotrebe 2021-11-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radiobudík
Datum upotrebe 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Verifikovani kupac
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Prednosti
Imi place ca are alimentator separat.
Mane
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2018-07-24
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ2000 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2018-07-24