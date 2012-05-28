ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

AJ3112 Clock Radio

AJ3112/12

4.4

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

4.4

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

28/05/2012

Polska

Polska

Pozytywna ;)

Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Jestem zadowoliny

jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik

10/11/2021

Україна

Україна

Зручний у використанні

Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Clock Radio

Datum upotrebe 2019-11-10

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3112 Clock Radio

Datum upotrebe 2019-11-10

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana