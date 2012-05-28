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4.4
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Marcin92
28/05/2012
Polska
Pozytywna ;)
Radiobudzik - jest radio, jest budzik, budzenie radiem (z funkcją drzemki) i czytelny wyświetlacz. Jest ideałem tego do czego został stworzony. Polecam bardzo ;)
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik
Staniu3s
15/05/2012
Polska
Jestem zadowoliny
jest bardzo przydatny w sypialni, a zwłaszcza funkcja "sleep"
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Radiobudzik
Shved
10/11/2021
Україна
Зручний у використанні
Купували блендер при введені першого прикорму для малечі. Дружина задоволена, легкий та зручний у використанні.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Clock Radio
Datum upotrebe 2019-11-10
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3112 Clock Radio
Datum upotrebe 2019-11-10