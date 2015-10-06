Obustavljeno
Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.
Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.
Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.
4.4
od 5
17
Komentari
94%
preporučuje ovaj proizvod
mirabelka
06/10/2015
Polska
Verifikovani kupac
Cieszę się że go kupiłam
Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktoś
23/02/2015
Polska
lepszego nie kupisz
podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
ktośtam
22/02/2015
Polska
lepszego w tej cenie nie ma
Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem