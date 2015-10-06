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Obustavljeno

AJ3116/12

4.4

| (17) Komentari | 94% preporučuje ovaj proizvod

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Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.

Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja

Nežno buđenje za prijatan doživljaj buđenja

Počnite dan na pravi način tako što ćete se probuditi uz alarm čija se jačina zvuka postepeno povećava. Uobičajeni zvuci alarma uz unapred podešenu jačinu zvuka su ili previše tihi da bi vas probudili ili su toliko neprijatno glasni da se budite uz trzanje. Odaberite da se probudite uz zvuke omiljene muzike, radio stanice ili zujalice alarma. Nežna jačina zvuka alarma postepeno se povećava od suptilno tihe do razumno glasne kako biste se nežno probudili.

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.

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Komentari

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4.4

od 5

17

Komentari

94%

preporučuje ovaj proizvod

1

06/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Cieszę się że go kupiłam

Bardzo fajny budzik z podwójnym alarmem i funkcją sleep oraz dużym i czytelnym wyświetlaczem. Dodatkowy atut to radio którego można słuchać przed zaśnięciem i samo się wyłączy po określonym czasie (od 15 do 120 minut). Podtrzymywanie zasilania sprawdza się idealnie przy programowaniu radia - brak dopływu energii bez włożonej baterii zmuszał do ponownego strojenia kanałów.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

23/02/2015

Polska

Polska

lepszego nie kupisz

podoba mi się pomysł z cyfrowym strojeniem i budzeniem radiem polecam każdemu kto szuka małego dobrego radiobudzika

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/02/2015

Polska

Polska

lepszego w tej cenie nie ma

Jest wiele radiobudźików ale ten to strzał w dychę dobry dźwięk bardzo przydatne funkcje każdy kto rano musi wstać o określonej godzinie będzie miał z tego pożytek krótko super urządzenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3116 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

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