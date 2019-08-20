Obustavljeno
Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.
Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.
Philips audio sistem poseduje mogućnost podešavanja dva vremena alarma. Podesite jedan alarm tako da probudi vas, a drugi tako da probudi vašeg partnera.
3.5
od 5
8
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
nastaseliviu
20/08/2019
România
Cel mai bun de pe piata
Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radio cu ceas
DudDa
19/09/2015
Polska
Verifikovani kupac
Rewelacja
Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radiobudzik
Apro15
13/12/2014
Lietuva
Puikus,geras gaminys
Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Laikrodis-radijas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3200 Laikrodis-radijas