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Obustavljeno

AJ3200 Clock Radio

AJ3200/12

3.5

| (8) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

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Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz omiljenu radio stanicu ili zujalicu

Probudite se uz zvuke omiljene radio stanice ili zujalice. Jednostavno podesite alarm na svom Philips radiju sa budilnikom da biste se probudili uz radio stanicu koju ste poslednju slušali ili odaberite da vas probuditi zvuk zujalice. Kada dođe vreme za buđenje, Philips radio sa budilnikom će automatski uključiti radio stanicu ili aktivirati oglašavanje zujalice.

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Ponavljanje alarma radi dodatnog dremanja

Da se ne biste uspavali, Philips radio sa budilnikom poseduje funkciju odlaganja. Ako se alarm oglasi, a vi želite da nastavite da spavate malo duže, samo pritisnite jedanput dugme Ponavljanje alarma i nastavite da spavate. Devet minuta kasnije alarm će se ponovo oglasiti. Možete da nastavite da pritiskate dugme Ponavljanje alarma na svakih devet minuta dok potpuno ne isključite alarm.

Dvostruki alarm probudiće vas i vašeg partnera u različito vreme

Dvostruki alarm probudiće vas i vašeg partnera u različito vreme

Philips audio sistem poseduje mogućnost podešavanja dva vremena alarma. Podesite jedan alarm tako da probudi vas, a drugi tako da probudi vašeg partnera.

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Komentari

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3.5

od 5

8

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

2

20/08/2019

România

România

Cel mai bun de pe piata

Am cumparat de-a lungul timpului 5 produse din acest fel. Pt mama (doua), pentru soacra (doua) si pt bunica. Indiferent de pozitionarea in casa prinde incredibil de multe posturi fara niciun pic de probleme de receptie. Are o forma compacta, eleganta si se aude foarte bine. Se pot monta baterii pentru a nu se reseta ora in momentul scoaterii din priza (se intampla des la cei mai in varsta). Pacat ca nu prea se mai gasesc (la Altex le-am cumparat eu pe ultimele). Ar fi interesant sa vedem un model upgradat cu functii smart de redare a muzicii de pe telefon. De asemenea ar fi buna si varianta cu mufa de IPhone.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radio cu ceas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radio cu ceas

19/09/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Rewelacja

Bardzo fajne radyjko, można ładować telefoniki, tablety, ustawić alarm i czas wyłączenia. Przyjemny sprzęcik.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Radiobudzik

13/12/2014

Lietuva

Lietuva

Puikus,geras gaminys

Sveiki, nusipirkau šį prietaisą ir iškarto jis man patiko.Lyginant kainos ir galimybių santykį viskas puiku,tik gaila,kad ta pačią dieną ėmė ir sugedo.Nieko kito nebelieka,kaip taisyti,bet ji verta to.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Laikrodis-radijas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3200 Laikrodis-radijas

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