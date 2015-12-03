Obustavljeno
4.0
od 5
5
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
ciuc70
03/12/2015
România
Verifikovani kupac
Mulţumit
ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radio cu ceas
MartaR
26/07/2014
Polska
nieskomplikowany i skuteczny
Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik
Irasmaster
02/04/2014
Polska
Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika
Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik
Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik