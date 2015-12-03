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Obustavljeno

AJ3500 Clock Radio

AJ3500/12

4

| (5) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

5

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

2
1

03/12/2015

România

România

Verifikovani kupac

Mulţumit

ecran cu lumina adaptabila mai intensă sau mai scăzută, cele doua alarme la minute diferite, discret cu iluminatul, prinde radio pe frecvenţa FM . Pot amâna alarma. Sunt mulţumit de achiziţie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radio cu ceas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radio cu ceas

26/07/2014

Polska

Polska

nieskomplikowany i skuteczny

Prosty radiobudzik z dużym wyświetlaczem. Co rano towarzyszy mi przy wstawaniu do pracy. Jest nieskomplikowany, niezawodny i skuteczny. Dobrze odbiera radio ma czysty dźwięk. Solidnie wykonany.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik

02/04/2014

Polska

Polska

Polecam wszystkim szukającym solidnego radiobudzika

Radio odbiera świetnie. W porównaniu z moim poprzednim, rewelacyjnie. Nie szumi, nie charczy, dźwięk jest czysty, nawet przy maksymalnym poziomie głośności, który swoją drogą jest całkiem zacny. Solidnie wykonane. Jedynym mankamentem jest nieintuicyjny sposób ustawiania (włączania/wyłączania) samego budzika. Wciąż nie wiem czy należy przytrzymać czy kliknąć kilkakrotnie odpowiedni przycisk, po prostu klikam w różny sposób tak długo aż osiągnę cel. Podsumowując, Philips po raz kolejny mnie nie zawiódł.

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik

Ova recenzija je napisana za AJ3500 Radiobudzik

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