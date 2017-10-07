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Obustavljeno

AJ4300B Clock Radio

AJ4300B/12

2.7

| (3) Komentari

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2.7

od 5

3

Komentari

4
3

07/10/2017

Polska

Polska

Kolejny produkt Philipsa w domu.

Szukałem radia do sypialni. Dobry sprzęt sprawdzonej marki; łatwe zapamiętywanie stacji i obsługa, duża czułość, trzy poziomy jasności zegarka. Możliwość ustawienia budzenia radiem lub sygnałem. Podwójne zasilanie (230V i bateria). Jak dla mnie produkt godny polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radiobudzik

14/02/2016

Slovenija

Slovenija

Kupil, vrnil po 2 dneh

Izdelek sem vrnil, ker ne omogoča natančne nastavitve glasnosti (kar je v spalnici še kar pomembna funkcija...). Potenciometer ima namreč pregrobe korake: najnižja možna glasnost pred tišino je bistveno preglasna za moje potrebe. Gumbi na vrhu so na otip vsi enaki, tako da upravljanje "na slepo" verjetno zahteva veliko vaje :)

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radioura

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radioura

15/09/2017

România

România

De 2 lei cumperi de 2 lei ai.

Nu recomand. Vezi Minusurile de mai jos. Manualul de utilizare e tradus de un atehnic iar marimea si calitatea tiparului e pentru... hipervazatori.

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radio cu ceas

Ova recenzija je napisana za AJ4300B Radio cu ceas

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