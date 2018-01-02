Obustavljeno
4.2
od 5
6
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Радиочасовник
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Радиочасовник
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2019-06-09
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas
Datum upotrebe 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas