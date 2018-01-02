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Obustavljeno

AJ4800 Clock Radio

AJ4800/12

4.2

| (6) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod

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4.2

od 5

6

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Радиочасовник

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Радиочасовник

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2019-06-09

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas

Datum upotrebe 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ4800 Radio cu ceas

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