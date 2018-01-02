Un produs bun, ca si plusuri as putea mentiona ca posturile se aud destul de clar, acordul (scanarea) acestora facundu-se la fel ca la radioul de la masina, lumina de la ceas se vede destul de bine pe timpul noptii, nu este stridenta. Ca si minus - ceea ce nu mi-a placut - aveam asteptari mai mari in ceea ce priveste calitatea finisajelor. Dupa ce am desfacut cutia (sigilata) am constat ca carcasa de plastic are urme de zgaraieturi, m-as fi asteptat la asa ceva la alte radiouri "no name", nu la PHILIPS.