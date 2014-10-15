Obustavljeno
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
slowik
15/10/2014
Polska
Dobra jakość
Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik
marakuba
15/05/2012
Polska
Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.
Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik