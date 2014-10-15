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Obustavljeno

AJ5030 Clock Radio

AJ5030/12

4

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/10/2014

Polska

Polska

Dobra jakość

Polecam. Super wygląd, 2 alarmy z możliwością dla każdego różnego trybu budzenia- alarm lub radio, różne kąty rzutu na sufit/ścianę w tym lustrzane odbicie, gwarantuje wyświetlanie godziny w każdej pozycji. Widoczność oczywiście gdy ciemno. Pierwsza sztuka przyszła z uszkodzonym rzutnikiem, ale po reklamacji i wysłaniu do serwisu dostałem nowy. Polecam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik

15/05/2012

Polska

Polska

Bardzo estetycznie zaprojektowany budzik.

Elegancki i w pełni funkcjonalny budzik. Intuincyjna i prosta obsługa. Problem stanowi wyświetlacz, który w dzień praktycznie jest niewidoczny. Wyświetlanie na suficie czy ścianie jest bardzo praktyczne. Po pół godzinie budzenia np. radiem automatycznie sam się wyłącza, więc można spokojnie posłuchać radia przy śniadaniu i wyjść spokojnie z domu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ5030 Radiobudzik

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