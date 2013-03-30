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5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Sokrated
30/03/2013
Polska
Super produkt
Bardzo dobrze wykonany , łatwy w obsłudze radiobudzik. Radio odbiera czysto , trzy tryby jasności podświetlenia czego chciec więcej :) Jedyny mały minus to "plastikowe" aluminium obudowy.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7000 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem