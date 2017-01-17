Obustavljeno
AJ7010/12
3.4
od 5
5
Komentari
Maro
17/01/2017
Slovensko
Vynikajúci všestranný rádiobudík
Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením
MARYO
30/11/2015
România
Detin acest produs !
Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital
Hubina
08/09/2013
Česká republika
Docela dobrý
Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním