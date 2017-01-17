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Obustavljeno

AJ7010 Digital tuning clock radio

AJ7010/12

3.4

| (5) Komentari

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3.4

od 5

5

Komentari

2

17/01/2017

Slovensko

Slovensko

Vynikajúci všestranný rádiobudík

Tento rádiobudík v sebe zahŕňa moderný dizajn ako aj množstvo každodenne využiteľných funkcií. Je jednoduchý na ovládanie, pričom má prednastavený čas. Taktiež oceňujem možnosti budenia prostredníctvom prírodných zvukov. Keď sa vám už aj tie zunujú, máte možnosť budenia obľúbenou rádiostanicou. Samozrejme obsahuje dátum a možnosť zmeny na letný/zimný čas. Rovnako je užitočná funkcia uloženia viacerých rádiostaníc. Snímač teploty je bonusom, avšak pre slabý signál ho nevyužívam.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Rádiobudík s digitálnym ladením

30/11/2015

România

România

Detin acest produs !

Super multumit doar o mica hiba ar avea dupa parerea mea ,iluminarea displayului ar trebuii sa fie mai intens chiar daca are 3 trepte de iluminare nu este de ajuns daca este la departare in rest un produs BUN !

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radio cu ceas şi acord digital

08/09/2013

Česká republika

Česká republika

Docela dobrý

Funkce dobré, záložní baterie je dobrá myšlenka. Teplotní čidlo stále vypadává a to je do 2m za oknem!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AJ7010 Radiobudík s digitálním laděním

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  • Povrat u roku od 30 dana