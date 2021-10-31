2 godine garancije
Obustavljeno
AJT5300W/12
Bluetooth®
Univerzalni punjač
Dvostruki alarm
FM, digitalno pretraživanje
Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski efikasna. Ova tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa drugim Bluetooth uređajima, pa omiljenu muziku možete da reprodukujete sa bilo kojeg pametnog telefona, tableta ili laptopa, uključujući iPod ili iPhone, uz Bluetooth zvučnik.
Ovaj zvučnik ima USB priključak. Ako vam se prazni baterija pametnog telefona kod kuće ili u pokretu, ovaj prenosivi zvučnik vam omogućava da mobilni uređaj punite pomoću baterije zvučnika.
Digitalni FM radio omogućava dodatne opcije muzike za vašu muzičku kolekciju na Philips audio sistemu. Jednostavno, dođite do stanice koju želite da memorišete, s zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.
5.0
od 5
1
Pregled
Lyafa
31/10/2021
Україна
Как часы, и колонка удачный вариант.
Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать
Prednosti
Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио
Mane
Можно сказать, что цена несколько высокая
Ova recenzija je napisana za AJT5300W Радіогодинник
Ova recenzija je napisana za AJT5300W Радіогодинник