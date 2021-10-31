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  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
  • Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon

Obustavljeno

Radio sa budilnikom

AJT5300W/12

5
| (1) Pregled
Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon
Započnite dan sa potpuno napunjenom baterijom uz AJT5300W. Ovaj radio sa budilnikom služi i kao bežični zvučnik koji strimuje muziku sa bilo kojeg Bluetooth uređaja. Ugrađena postolja omogućavaju vam da punite bilo koji pametni telefon, iPhone / Android, dok spavate.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u bežičnoj muzici i punite pametni telefon

  • Bluetooth®

  • Univerzalni punjač

  • Dvostruki alarm

  • FM, digitalno pretraživanje

Bežični prenos muzike uz Bluetooth

Bežični prenos muzike uz Bluetooth

Bluetooth je tehnologija bežične komunikacije kratkog dometa koja je stabilna i energetski efikasna. Ova tehnologija omogućava lako bežično povezivanje sa drugim Bluetooth uređajima, pa omiljenu muziku možete da reprodukujete sa bilo kojeg pametnog telefona, tableta ili laptopa, uključujući iPod ili iPhone, uz Bluetooth zvučnik.

USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

USB priključak za punjenje bilo kojeg mobilnog uređaja

Ovaj zvučnik ima USB priključak. Ako vam se prazni baterija pametnog telefona kod kuće ili u pokretu, ovaj prenosivi zvučnik vam omogućava da mobilni uređaj punite pomoću baterije zvučnika.

Digitalno FM pretraživanje sa memorisanim kanalima

Digitalno FM pretraživanje sa memorisanim kanalima

Digitalni FM radio omogućava dodatne opcije muzike za vašu muzičku kolekciju na Philips audio sistemu. Jednostavno, dođite do stanice koju želite da memorišete, s zatim pritisnite i zadržite dugme za memoriju da biste memorisali frekvenciju. Zahvaljujući memorisanim radio stanicama koje mogu da se sačuvaju možete brzo da pristupite omiljenoj radio stanici a da ne morate ručno da pretražujete frekvencije svaki put.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

4
3
2
1

31/10/2021

Україна

Україна

Как часы, и колонка удачный вариант.

Как часы свои функции выполняет на ура. Ради в черте города имеет уверенный приём. Подключение по Bluetooth иногда приходит на помощь для использования как мобильной колонки. При этом звук не дребезжащий, а при должном месте установки, например, в углу, очень даже приемлемого качества, что не может не радовать

Prednosti

Аккуратного вида часы, хороший звук, уверенный приём радио

Mane

Можно сказать, что цена несколько высокая

Ova recenzija je napisana za AJT5300W Радіогодинник

Ova recenzija je napisana za AJT5300W Радіогодинник

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