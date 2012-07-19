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AS351 docking speaker with Bluetooth®

AS351/12

4.5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.5

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

19/07/2012

Polska

Polska

Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.

Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

07/11/2013

Polska

Polska

Produkt o wielu dobrych funkcjach.

Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®

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