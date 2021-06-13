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Obustavljeno

AT10 wireless portable speaker

AT10/00

4.3
| (13) Komentari | 92% preporučuje ovaj proizvod
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4.3

od 5

13

Komentari

92%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

13/06/2021

България

България

Заслужава си

Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 безжична портативна тонколона

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 безжична портативна тонколона

05/01/2018

Polska

Polska

polecam

fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

15/08/2016

Polska

Polska

Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.

Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Povrat u roku od 30 dana