2 godine garancije
Obustavljeno
4.3
od 5
13
Komentari
92%
preporučuje ovaj proizvod
hp614
13/06/2021
България
Заслужава си
Най якото радио което съм с купувал. Има уникален звук и обхват
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 безжична портативна тонколона
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 безжична портативна тонколона
qqrydza
05/01/2018
Polska
polecam
fajny sprzęt, godny polecenia , bateria długo trzyma,jakość dźwięku bardzo dobra,jedyny minus zawsze po włączeniu "głośno" gra uciążliwe zwłaszcza rano jak inni domownicy śpią
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Kris77
15/08/2016
Polska
Produkt prawie doskonały, brak tylko rączki do przenoszenia nawet w formie paska.
Produkt wizualnie jak i muzycznie super. Dźwięk i głośność wystarczająca. Wbudowany wyświetlacz, akumulator oraz antena. Sterowanie proste i intuicyjne. Brak rączki do przenoszenia.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AT10 przenośny głośnik bezprzewodowy