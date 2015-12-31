2 godine garancije
Obustavljeno
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Super Lift&Cut
Fleksibilne glave
Zaštita Aquatec za prijatno suvo brijanje i osvežavajuće mokro brijanje. Optimizovano za korišćenje sa gelom ili penom za brijanjem za prijatniji osećaj na koži, čak i pod tušem.
Zaobljene zaštitne glave koje proizvode nisko trenje prilagođavaju se obliku lica i umanjuju mogućnost posekotina.
Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče za glatke rezultate.
4.5
od 5
278
Komentari
93%
preporučuje ovaj proizvod
Hr02
31/12/2015
Hrvatska
Verifikovani kupac
Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe
Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje
03/07/2021
Slovenija
zelo učinkovit in vzdržljiv
zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver
Станислава
13/02/2018
България
Този продукт има отлични характеристики
Този продукт го купих за подарък и не съжалявам. Много е доволен новият и собственик.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене