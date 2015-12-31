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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
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  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje
  • Odlična zaštita kože, glatko brijanje

Obustavljeno

AquaTouchElektrični aparat za mokro i suvo brijanje

AT750/16

4.5
| (278) Komentari | 93% preporučuje ovaj proizvod
Odlična zaštita kože, glatko brijanje
Zaštita Aquatec na Philips aparatu omogućava prijatno suvo brijanje i osvežavajuće vlažno brijanje. Koristite ga za vlažno brijanje sa gelom ili penom za dodatni prijatni osećaj na koži. Uživajte sada u brijanju uz osećaj svežine, bez brige da ćete oštetiti kožu.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

vlažno brijanje gelom ili penom za brijanje

Odlična zaštita kože, glatko brijanje

  • Super Lift&Cut

  • Fleksibilne glave

Optimizovano za korišćenje sa gelom ili penom za dodatnu prijatnost na koži

Optimizovano za korišćenje sa gelom ili penom za dodatnu prijatnost na koži

Zaštita Aquatec za prijatno suvo brijanje i osvežavajuće mokro brijanje. Optimizovano za korišćenje sa gelom ili penom za brijanjem za prijatniji osećaj na koži, čak i pod tušem.

Nežno se prilagođava obliku lica

Nežno se prilagođava obliku lica

Zaobljene zaštitne glave koje proizvode nisko trenje prilagođavaju se obliku lica i umanjuju mogućnost posekotina.

Za prijatno i glatko brijanje

Za prijatno i glatko brijanje

Sistem dva sečiva ugrađen u Philips električni aparat za brijanje podiže dlačice i ugodno ih seče za glatke rezultate.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

Komentari

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4.5

od 5

278

Komentari

93%

preporučuje ovaj proizvod

31/12/2015

Hrvatska

Hrvatska

Verifikovani kupac

Odlična ergonomija i jednostavnost upotrebe

Ovaj je poizvod odlčna kombinacija za suho-mokro brijanje.Jedina mala zamjerka je nedostatak šišaca no sve u svemu odličan brijači aparat!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Električni aparat za mokro i suho brijanje

03/07/2021

Slovenija

Slovenija

zelo učinkovit in vzdržljiv

zelo ugodna cena za tako kvaliteten izdelek.Priporočam vsakemu moškemu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 1000 S1030/04 Wet and dry electric shaver

13/02/2018

България

България

Този продукт има отлични характеристики

Този продукт го купих за подарък и не съжалявам. Много е доволен новият и собственик.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AquaTouch AT750/16 Електрическа самобръсначка за мокро и сухо бръснене

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana