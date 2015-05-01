Obustavljeno
AW3000/10
3.0
od 5
3
Komentari
mglinski01
01/05/2015
Polska
Kompaktowy z dobrym dźwiękiem
Mam dwa - jeden w sypialni, drugi w kuchni. Super design, doby dźwięk, duże możliwości odtwarzania stacji internetwych, muzyki z dysku sieciowego, z telefonu itp. Wadą jest to że czasami się jeszcze zawiesza, ale po ostatnich aktualizacjach firmware już tylko sporadycznie.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
robmot
17/12/2013
Polska
Ogólnie OK
Ogólnie OK, dobra jakość wykonania i jakość dźwięku. słaba aplikacja obsługująca na PC. Poręczny, pełny system do odtwarzania z zewnętrznych urządzeń przez WIFI
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A3
Radovik
13/03/2015
Česká republika
Neuveritelne zkresleny a nekvalitni zvuk, neprijemne, unavne pro posluchace, zpozdeni i pri pripojeni pres kabel
Atraktivni design na pohled (ale ne na pohodlne uvladani), a predevsim neuveritelne zkresleny zvuk, velmi neprijemny, nekvalitni zvuk, unavne pro posluchace. (mimo jine chybejici/potlacene stredni frekvence zvuku) K tomu zpozdeni i pri pripojeni pres kabel, to znamena nepouzitelne na sledovani napr. videa pri pripojeni k PC/tabletu. Program na ovladani po siti neni v cestine a neni prilis uzivatelsky privetivy, take nedovoluje bezdratove prenest zvuk napr. z Youtube ci hudebnich zluzeb jako je Google music. Zvukovy eqvalizer nelze nijak vypnout, zvuk je zkresleny stale. Velke zklamani. Vyrobek se jevi dobry maximalne na prvni letmy pohled/poslech, jinak velmi nepouzitelny. Skoda tohoto trendu, protoze jeste pred par lety meli vyrobky Philips velmi kvalitni zvuk.
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3
Ova recenzija je napisana za AW3000 Bezdrátový reproduktor Hi-Fi A3