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Philips FidelioAW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

AW9000/10

2.5

| (2) Komentari

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2.5

od 5

2

Komentari

5
4
1

27/01/2015

Polska

Polska

Dobry dźwięk, irytująca aplikacja i połączenie WiFi

Dźwięk jak na tę wielkość kolumn jest naprawdę przyjemny. Wyraźny, czysty, nie jestem specem więc nawę go soczystym. Jestem z niego zadowolony, nawet bardzo. Niestety efekt psuje software. Mam kolumny połączone przez WiFi (szybkie łącze czołowej sieci komórkowej). Często się wiesza, przerywa na kilka sekund odtwarzanie, często nie można włączyć muzyki, czy to radia internetowego czy czegokolwiek innego (miga i miga i nic, trzeba kabel odłączać, niejednokrotnie od nowa konfigurować połączenie kolumn). Dopóki nie będzie aktualizacji oprogramowania do ściągnięcia lub jasnej informacji producenta o poprawie działania - nie polecam zakupu. Sprzęt powinien grać od pierwszego przyciśnięcia przycisku po sekundzie i to codziennie, a nie losowo: pięć razy ok, trzy po ponad 5 sekundach a 2 po odłączeniu kabla i ponownej konfiguracji. Poza tym aplikacja do zarządzania kolumnami jest bardzo podstawowa - jak mały fiat - jechać - jedzie, ale wszyscy inni wyprzedzają.

Ova recenzija je napisana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ova recenzija je napisana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

05/01/2015

Polska

Polska

Kiepski firmware

Sprzęt ma potencjał, ale z uwagi na niskiej jakości firmware poczekałbym z zakupem. Oprogramowanie jest siermiężne, często się zawiesza. TuneIn i Spotify mają niedopracowaną funkcjonalność wyszukiwania. Brak możliwości przesuwania ścieżki dźwiękowej podczas odsłuchiwania plików audio. Dużo by jeszcze wymieniać Philips powinien dopracować oprogramowanie.

Ova recenzija je napisana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

Ova recenzija je napisana za AW9000 Bezprzewodowe głośniki Hi-Fi A9

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