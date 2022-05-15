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preporučuje ovaj proizvod
MogućiKupac
15/05/2022
Hrvatska
Zanimanje za univerzalno i zabavu!
Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.
Prednosti
Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.
Mane
Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1027 CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1027 CD Soundmachine