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Obustavljeno

AZ1027 CD Soundmachine

AZ1027/12

4

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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4.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

15/05/2022

Hrvatska

Hrvatska

Zanimanje za univerzalno i zabavu!

Zanimljiv jer ima suvremene priključke sa radioprijemnikom, i najbitnije reprodukciju kazeta sa mogućnošću snimanja na njih vlastitog izbora drugih izvora zvuka istoga uređaja ili priključnih medija za reprodukciju drugoga oblika. po meni za 4 zvjezdice, možda i 5, ali susreo bih se za 5 zvjezdica sa mogućnosti istog uređaja izlazom (out-priključak npr. yellow, red, white, odnosno odgovarajuće) za video-sliku sa audio-zvukom i reprodukcijom DVD-R/RW i BR-Disc medija.

Prednosti

Upoznavanje za početak sa izvođenjem slušanja glazbe.

Mane

Ako nema interesa za reproducirane medije, neka se odustaje.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1027 CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1027 CD Soundmachine

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