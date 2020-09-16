2 godine garancije
Obustavljeno
Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.
Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
GoatGamer69
16/09/2020
България
80000000000000 от 10
Прекрасен уред! Прави страхотен звук! Най_добрата пропорция качество и количество!
Prednosti
много са (няма да се съберат)
Mane
никакви
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ127 CD радиокасетофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ127 CD радиокасетофон
KERNOW55
08/11/2019
Eesti
Sellel tootel on suurepärased omadused
Kõik vajalik üheskoos! Nüüd ei peagi minu varasemalt ostetud väärtuslikud ning mulle vajalikud kassetid ja CD-id minema ajaloo prügikasti.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ127 CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ127 CD Soundmachine