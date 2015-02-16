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4.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1627 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1627 Bumbox CD