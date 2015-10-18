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Obustavljeno

AZ1840 CD Soundmachine

AZ1840/12

3

| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

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3.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
4
2
1

18/10/2015

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Produkt dla niewymagających użytkowników

Urządzenie dobre do puszczania muzyki i audycji w tle. Trudno wymagać od niego silnych basów i szerokiego pasma częstotliwości, ale trochę więcej niskich i wysokich tonów mógłby emitować. Bardzo wysoki poziom szumów przy odsłuchu przez słuchawki. Przydatne udogodnienie w postaci pilota ale nie dopracowane - brak wyłącznika.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1840 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1840 Bumbox CD

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