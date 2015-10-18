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3.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Asek
18/10/2015
Polska
Verifikovani kupac
Produkt dla niewymagających użytkowników
Urządzenie dobre do puszczania muzyki i audycji w tle. Trudno wymagać od niego silnych basów i szerokiego pasma częstotliwości, ale trochę więcej niskich i wysokich tonów mógłby emitować. Bardzo wysoki poziom szumów przy odsłuchu przez słuchawki. Przydatne udogodnienie w postaci pilota ale nie dopracowane - brak wyłącznika.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1840 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1840 Bumbox CD