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4.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lusi
18/12/2013
Polska
Sprawdza się w codziennym użytkowaniu
Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD
Pszczola71
17/12/2013
Polska
Dobry sprzęt
Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD
wszaman
23/09/2012
Polska
Verifikovani kupac
Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.
Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD