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Obustavljeno

AZ1850 CD Soundmachine

AZ1850/12

4

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Komentari

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4.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

5
3
2
1

18/12/2013

Polska

Polska

Sprawdza się w codziennym użytkowaniu

Na tle produktów konkurencji jest dobrym rozwiązaniem.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

17/12/2013

Polska

Polska

Dobry sprzęt

Bardzo dobry sprzęt, choć trochę mala moc głośników

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

23/09/2012

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Nie wybrałbym innego boomboxa w tej klasie cenowej.

Napisałem już jedną recenzję na zaproszenie Philips'a po ok. miesiącu użytkowania. Teraz minęły 3 i otrzymałem, kolejną prośbę. Wykryłem dwie rzeczy które bym usprawnił pod swoim kątem: Brakuje mi fukncji zegara na wyświetlaczu. Mogłaby się aktywować po naciśnięciu przycisku na pilocie. Słucham muzyki głównie przed wyjściem do pracy w łązience i zamiast pilnować godziny, potrafię się zasłuchać :) (mało zegarów w domu, a boombox ma fajne, błękitne podświetlenie). Druga rzecz, której mi brakuje to określona funkcjonalność w opcji shuffle (czyli wybieranie utworów losowo). Naciskam na pilocie strzałki i wsio fajnie bo wybiera losowo, ale czasem lubię wrócić do przed chwilą słuchanego utworu... Przydałby sie tu przycisk wstecz, bo teraz nawet wciskając strzałkę do tyłu, mam wybierany kolejny losowy utwór. Co do zalet, to podtrzymuję opinię że dla mnie po prostu najlepszy boombox w tej klasie cenowej (głośniki, basy, USB, MP3-link, wygląd, jakość wykonania - używam codziennie działa idealnie).

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1850 Bumbox CD

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  • Povrat u roku od 30 dana