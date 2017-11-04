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Obustavljeno

AZ1890T CD Soundmachine

AZ1890T/12

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD

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