Obustavljeno
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ1890T Bumbox CD