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  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete
  • Uživajte u muzici gde god da krenete

Obustavljeno

CD Soundmachine

AZ215B/12

4.7
| (3) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Uživajte u muzici gde god da krenete
Uživate u jednostavnim stvarima u životu i uvek stremite praktičnosti. Kompaktni i prenosivi Philips CD Soundmachine omogućava vam da uživate u omiljenoj muzici uz pomoć jednostavnih funkcija.
Pogledajte sve prednosti

Uživajte u muzici gde god da krenete

  • Crna

  • 3 W

  • Digitalno pretraživanje

Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW

Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW

Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.7

od 5

3

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

3
2
1

07/07/2025

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Ma takie funkcje jakich potrzeba

Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego

Prednosti

Prostota

Mane

Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B Bumbox CD

25/05/2017

Lietuva

Lietuva

Šis produktas turi gerų savybiu

Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B CD grotuvas

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B CD grotuvas

04/01/2024

Magyarország

Magyarország

Verifikovani kupac

Megbízható

Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"

Prednosti

könnyen kezelhető

Mane

A hangszóró lehetne jobb

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215B CD Soundmachine

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana