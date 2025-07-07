2 godine garancije
Obustavljeno
Crna
3 W
Digitalno pretraživanje
Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.
Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
4.7
od 5
3
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Kot w butach
07/07/2025
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Ma takie funkcje jakich potrzeba
Sprzęt ma służyć i tyle, jego design jest też ok. Menu do ogarnięcia dla każdego
Prednosti
Prostota
Mane
Brak, jest duzy wybór można nabyć bardziej lub mniej zaawansowany
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B Bumbox CD
Sadyvla
25/05/2017
Lietuva
Šis produktas turi gerų savybiu
Šis produktas yra nerealei geras puikus nuostabus aš su juo galiu pajusti pati didžiausia malonuma klausytis savo megstamos muzikos
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B CD grotuvas
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B CD grotuvas
MMarika
04/01/2024
Magyarország
Deo promocije
Verifikovani kupac
Megbízható
Könnyen kezelhető,bár a magyar nyelvű használati útmutató elég "szerény"
Prednosti
könnyen kezelhető
Mane
A hangszóró lehetne jobb
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215B CD Soundmachine