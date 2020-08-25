Obustavljeno
AZ215N/12
Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.
Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
2.3
od 5
3
Komentari
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Prednosti
vše ok
Mane
nic
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Prednosti
Žiadne
Mane
Nefunkčný prehrávač CD
Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine
Datum upotrebe 2021-12-11
Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine
Datum upotrebe 2021-12-11
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Prednosti
mały, lekki
Mane
Wymienione w recenzji
Ova recenzija je napisana za AZ215S Bumbox CD
Datum upotrebe 2024-05-04
Ova recenzija je napisana za AZ215S Bumbox CD
Datum upotrebe 2024-05-04