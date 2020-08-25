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Obustavljeno

AZ215R CD Soundmachine

AZ215R/12

2.3

| (3) Komentari

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Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW

Reprodukuje CD, CD-R i CD-RW

Kompanija Philips je poznata po izradi proizvoda koji su kompatibilni sa mnogim diskovima dostupnim na tržištu. Ovaj audio sistem vam omogućava da uživate u muzici sa CD, CD-R i CD-RW diskova. CD-RW (CD-Rewritable Compatible) znači da audio sistem može da reprodukuje CD-R (CD-Recordable) i CD-RW (CD-Rewritable) diskove. Na CD-R diskove može da se snima jednom i mogu da se reprodukuju na svakom audio CD plejeru, dok na CD-RW diskove može da se snima i ponovo upisuje više puta i mogu da se reprodukuju samo na kompatibilnim audio CD plejerima.

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

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Komentari

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2.3

od 5

3

Komentari

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Prednosti

vše ok

Mane

nic

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Prednosti

Žiadne

Mane

Nefunkčný prehrávač CD

Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine

Datum upotrebe 2021-12-11

Ova recenzija je napisana za AZ215S CD Soundmachine

Datum upotrebe 2021-12-11

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Prednosti

mały, lekki

Mane

Wymienione w recenzji

Ova recenzija je napisana za AZ215S Bumbox CD

Datum upotrebe 2024-05-04

Ova recenzija je napisana za AZ215S Bumbox CD

Datum upotrebe 2024-05-04

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