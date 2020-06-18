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Obustavljeno

AZ318B CD Soundmachine

AZ318B/12

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod
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Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk

Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk

Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

Audio ulaz za laku reprodukciju prenosive muzike

Audio ulaz za laku reprodukciju prenosive muzike

Uspostavite jednu laku vezu i uživajte u svoj muzici sa prenosivih uređaja i računara. Jednostavno uključite uređaj u AUDIO-IN port (od 3,5 mm) na Philips uređaju. U slučaju računara, veza se obično uspostavlja sa izlaza slušalica. Kada se povežu, možete da uživate u svojoj čitavoj muzičkoj kolekciji direktno na vrhunskim zvučnicima. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.

20 memorisanih stanica

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

18/06/2020

България

България

Страхотен малък и компактен.

Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.

Prednosti

Малък, но силен и кристален звък

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ318B CD радиокасетофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ318B CD радиокасетофон

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