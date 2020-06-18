2 godine garancije
Obustavljeno
Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Uspostavite jednu laku vezu i uživajte u svoj muzici sa prenosivih uređaja i računara. Jednostavno uključite uređaj u AUDIO-IN port (od 3,5 mm) na Philips uređaju. U slučaju računara, veza se obično uspostavlja sa izlaza slušalica. Kada se povežu, možete da uživate u svojoj čitavoj muzičkoj kolekciji direktno na vrhunskim zvučnicima. Philips jednostavno pruža bolji zvuk.
5.0
od 5
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Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Fen_philips
18/06/2020
България
Страхотен малък и компактен.
Малък, компактен касетофон с доста силни колони. Имах стария модел, но този е по- малък и по-мощен.
Prednosti
Малък, но силен и кристален звък
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ318B CD радиокасетофон
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ318B CD радиокасетофон