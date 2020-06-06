Obustavljeno
Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.
Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.
Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Prednosti
Rengeteg féle lejátszási mód.
Mane
A hangminőség lehetne jobb.
Ova recenzija je napisana za AZ328 CD Soundmachine
Datum upotrebe 2018-06-06
Ova recenzija je napisana za AZ328 CD Soundmachine
Datum upotrebe 2018-06-06
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ328 Bumbox CD
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za AZ328 Bumbox CD