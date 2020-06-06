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Obustavljeno

AZ328 CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

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Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk

Dynamic Bass Boost za dubok i dramatičan zvuk

Dynamic Bass Boost poboljšava zadovoljstvo u muzici naglašavanjem basova na svim nivoima jačine zvuka jednim pritiskom na dugme. Najniže frekvencije basa se obično izgube pri smanjenoj jačini zvuka, a da se to spreči, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

CD nasumično/ponavljanje za personalizovano uživanje u muzici

Funkcija „nasumično/ponavljanje“ pomaže vam da se oslobodite dosadnog i svaki put istog redosleda reprodukcije muzike. Nakon učitavanja omiljenih pesama na plejer, sve što treba da uradite je da izaberete jedan od režima – „Nasumično“ ili „Ponavljanje“ da bi se pesme reprodukovale po redosledu različitih režima. Uživajte u drugačijem i jedinstvenom doživljaju muzike svaki put kada povežete plejer.

Mogućnost program. 20 numera sa CD-a

Funkcija programiranja reprodukcije CD-a omogućava da uživate u omiljenim pesmama po željenom redosledu.

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Prednosti

Rengeteg féle lejátszási mód.

Mane

A hangminőség lehetne jobb.

Ova recenzija je napisana za AZ328 CD Soundmachine

Datum upotrebe 2018-06-06

Ova recenzija je napisana za AZ328 CD Soundmachine

Datum upotrebe 2018-06-06

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ328 Bumbox CD

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za AZ328 Bumbox CD

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