ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

  • Slika pojedinačnog proizvoda
  • Slika pojedinačnog proizvoda

Obustavljeno

AZ382 CD Soundmachine

AZ382/12

2

| (1) Pregled

Pogledajte sve prednosti

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

2.0

od 5

1

Pregled

5
4
3
1

30/10/2013

Polska

Polska

taki sobie

słaby, trudności ze strojeniem radia. Płaski dźwięk.

Ova recenzija je napisana za AZ382 Bumbox CD

Ova recenzija je napisana za AZ382 Bumbox CD

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana