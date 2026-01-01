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  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
  • Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?

BaristinaAparat za espreso

BAR300/00

Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?
Dodajte svoja omiljena zrna kafe, pomerite ručicu i uživajte u neverovatnom espresu. Baristina automatski melje zrna za super svežu aromu. Savršeno sabija u portafilter. I kuva pod profesionalnim pritiskom. Tako je jednostavno.
Pogledajte sve prednosti

Upoznajte Baristinu.

Volite pravi espreso. Mrzite komplikacije?

  • Sveže mlevena zrna kafe pružaju najintenzivniju aromu i ukus kafe.

  • Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu.

  • Izvadite portafilter. Isperite ga. To je sve – spremni ste!

  • Idealna veličina mlevenja. Precizan pritisak. Tačno doziranje. Tako se pravi pravi espreso.

  • Pumpa od 16 bara oslobađa pun ukus iz zrna kafe za vaš espreso.

Sveža zrna su najbolja.

Sveža zrna su najbolja.

Sveže samlevena zrna daju najbolju aromu i ukus kafe. Mlevenje zrna neposredno pre pripreme pretvara vašu svakodnevnu šolju u nešto posebno. To je razlika između obične kafe i zaista dobre kafe.

Pomerite. Skuvajte. Uživajte.

Pomerite. Skuvajte. Uživajte.

Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu. Nisu potrebne nikakve barista veštine. Sve je urađeno umesto vas, tako da možete jednostavno da se opustite i uživate u svom espressu ili lungu.

Lako se čisti. Bez muke.

Lako se čisti. Bez muke.

Skinite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez komplikovanih koraka – dizajnirana je za jednostavnost i lakoću.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Energetska oznaka A+ prema švajcarskim standardima energetske efikasnosti.

  2. Isključujući delove koji dolaze u kontakt sa vodom i kafom.