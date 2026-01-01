2 godine garancije
BAR300/00
Sveže mlevena zrna kafe pružaju najintenzivniju aromu i ukus kafe.
Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu.
Izvadite portafilter. Isperite ga. To je sve – spremni ste!
Idealna veličina mlevenja. Precizan pritisak. Tačno doziranje. Tako se pravi pravi espreso.
Pumpa od 16 bara oslobađa pun ukus iz zrna kafe za vaš espreso.
Sveže samlevena zrna daju najbolju aromu i ukus kafe. Mlevenje zrna neposredno pre pripreme pretvara vašu svakodnevnu šolju u nešto posebno. To je razlika između obične kafe i zaista dobre kafe.
Samo pomerite ručicu. Baristina automatski melje, sabija i kuva vašu kafu. Nisu potrebne nikakve barista veštine. Sve je urađeno umesto vas, tako da možete jednostavno da se opustite i uživate u svom espressu ili lungu.
Skinite portafilter. Isperite ga. To je sve. Baristina čini čišćenje brzim i intuitivnim. Bez komplikovanih koraka – dizajnirana je za jednostavnost i lakoću.
Komentari
Energetska oznaka A+ prema švajcarskim standardima energetske efikasnosti.
Isključujući delove koji dolaze u kontakt sa vodom i kafom.